Octubre gamer: PlayStation Plus enciende el terror con Silent Hill 2 Remake y un lineup de lujo

Silent Hill 2 Remake lidera el especial de Halloween en PlayStation Plus, con Until Dawn, V Rising y más para maratonear a luces apagadas.

Octubre llegó y Sony lo sabe: Halloween es la excusa perfecta para llenar el catálogo de PlayStation Plus con títulos que ponen los pelos de punta. Desde el 21 de octubre, los suscriptores de los planes Extra y Premium (Deluxe) recibirán uno de los lanzamientos más esperados del año: Silent Hill 2 Remake, la nueva versión del clásico de terror psicológico que marcó una generación. Desarrollado por Bloober Team junto a Konami, el regreso promete gráficos renovados, una atmósfera más inmersiva y el mismo drama retorcido que convirtió a James Sunderland en leyenda.

Pero Silent Hill no llega solo. El servicio se refuerza con una lista que equilibra terror, acción y nostalgia gamer:

Until Dawn , en su versión mejorada para PS5;

, en su versión mejorada para PS5; Poppy Playtime: Capítulo 1 , la experiencia viral de miedo en una fábrica de juguetes;

, la experiencia viral de miedo en una fábrica de juguetes; V Rising , un RPG de acción vampírica;

, un RPG de acción vampírica; Wizard with a Gun , que mezcla supervivencia con fantasía oscura. A esto se suman los elogiadísimos Yakuza: Like a Dragon y As Dusk Falls, además del regreso del mítico TEKKEN 3, uno de los juegos más queridos de la primera PlayStation.

Embed - Silent Hill 2 Remake Una oferta que combina susto y calidad La movida de Sony tiene una clara intención: transformar octubre en un festival gamer. Silent Hill 2 Remake encabeza con peso propio, apuntando tanto al público nostálgico como a los nuevos jugadores. Until Dawn, el 'slasher' interactivo de Supermassive Games, vuelve renovado para revivir esa sensación de película de terror en la que cada decisión puede significar la muerte de un personaje.

El toque indie y viral lo aporta Poppy Playtime, que promete sustos rápidos y adrenalina pura. Para los que buscan algo más estratégico, V Rising ofrece construir un imperio vampírico en línea, mientras Wizard with a Gun suma exploración cooperativa y combates mágicos. Los fanáticos de las grandes historias japonesas tienen en Yakuza: Like a Dragon un RPG imprescindible, y As Dusk Falls aporta una narrativa cinematográfica con decisiones morales intensas. Como broche nostálgico, TEKKEN 3 vuelve al catálogo para recordarnos por qué marcó a toda una generación de jugadores.