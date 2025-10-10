OnePlus lanza OxygenOS 16 con Android 16 e integración de Gemini y Mind Space

El fabricante OnePlus confirmó oficialmente la llegada de OxygenOS 16 , su sistema operativo basado en Android 16 , que estará disponible desde el 16 de octubre de 2025. La actualización introduce nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial gracias a la integración de Gemini y Mind Space, dos herramientas clave que buscan ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente.

La compañía anunció la actualización a través de su cuenta oficial en X bajo el lema 'Intelligently Yours', una referencia directa al papel central de la IA en la nueva versión del sistema. Según el comunicado, Gemini se integrará con Mind Space en los dispositivos de gama alta, permitiendo que el asistente acceda a notas, capturas, archivos y contenido almacenado localmente para ofrecer respuestas personalizadas y automatización contextual.

Con esta función, el usuario podrá realizar consultas directas sobre su propio material, como organizar viajes, gestionar tareas o localizar información sin abrir aplicaciones manualmente. Este tipo de automatización representa un paso más en la tendencia de personalización inteligente que ya domina el ecosistema móvil.

"La inteligencia artificial dejó de ser un tema de laboratorio para convertirse en la infraestructura funcional de la vida moderna", señaló un comunicado de OnePlus, reforzando la orientación de la marca hacia el desarrollo de experiencias centradas en el usuario.

Además de las novedades impulsadas por IA, OxygenOS 16 incorporará todas las mejoras propias de Android 16 , como una gestión optimizada de notificaciones, nuevas opciones de personalización y un rendimiento general más fluido. La empresa suele añadir funciones exclusivas a su capa de software, aunque aún no ha confirmado cuáles serán las incorporaciones específicas para esta versión.

image El OnePlus 15 será el primer modelo en incorporar OxygenOS 16 basado en Android 16. OnePlus

El OnePlus 15 será el primer dispositivo en llegar al mercado con OxygenOS 16 preinstalado. Filtraciones recientes en Geekbench revelan que incluirá un Snapdragon 8 Elite de quinta generación, con puntuaciones de 3.276 en single-core y 10.049 en multi-core, cifras que lo posicionan por encima de buena parte de la gama alta actual.

El OnePlus 13, lanzado originalmente con Android 15, será uno de los primeros en recibir la actualización. La política de la compañía garantiza tres versiones principales de Android por dispositivo, lo que asegura soporte hasta Android 18 para los modelos más recientes.

Aún no se ha publicado el listado completo de equipos compatibles ni el orden de actualización, aunque se espera que los modelos OnePlus 13, 13R y 15 encabecen el calendario.

image OxigenOS 16: el parche de Android llega a smartphones chinos. OnePlus

El despliegue de Android 16 continúa siendo desigual entre fabricantes, con Google, Samsung, Sony y Motorola avanzando en sus propias versiones. Frente a esto, OnePlus busca diferenciarse mediante la integración más profunda de inteligencia artificial en su ecosistema.

Con OxygenOS 16, la compañía refuerza su compromiso por ofrecer una experiencia ágil, personalizada y centrada en la eficiencia, posicionándose como uno de los actores que más apuestan por la convergencia entre hardware, software e inteligencia artificial en el entorno Android.