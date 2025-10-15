OxygenOS 16: OnePlus prepara una versión más rápida, fluida y potenciada con Gemini

OnePlus compartió el primer adelanto de OxygenOS 16 , la próxima versión de su capa de personalización basada en Android 16 . El breve teaser de 15 segundos muestra un menú de aplicaciones recientes con animaciones más suaves, anticipando una actualización centrada en el rendimiento y la experiencia visual.

El video, publicado en la red social Threads, revela el funcionamiento de OxygenOS 16 en lo que parecen ser varios OnePlus 15, el próximo buque insignia de la marca. Según informó el sitio Android Headlines , el clip finaliza con el lema 'So Fast. So Smooth', reafirmando la identidad de la compañía: ofrecer una experiencia ágil y sin interrupciones.

Aunque el teaser no incluye detalles técnicos, el enfoque en la fluidez del sistema marca una continuidad con las versiones anteriores. OnePlus busca mantener la reputación de ofrecer una de las capas de Android más optimizadas del mercado.

La presentación oficial de OxygenOS 16 se realizará el 16 de octubre, y la compañía ya confirmó una novedad importante: la integración de Google Gemini en su aplicación Mind Space. Esto permitirá acceder mediante comandos de voz a notas, capturas de pantalla y artículos guardados, sin necesidad de buscarlos manualmente.

Esta función refleja la creciente apuesta de OnePlus por la inteligencia artificial, una tendencia que ya domina la industria móvil. La combinación de Android 16 con Gemini promete un sistema más inteligente, capaz de anticipar las necesidades del usuario y ofrecer respuestas contextuales.

image Novedades y lanzamiento de OxygenOS 16. OnePlus

Lanzamiento escalonado en varios modelos

El OnePlus 15 será el primer dispositivo en incorporar OxygenOS 16 de fábrica, con lanzamiento en China a finales de octubre y llegada global prevista para el 13 de noviembre. De acuerdo con filtraciones de Geekbench, el equipo incluirá el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, alcanzando 3.276 puntos en rendimiento de un solo núcleo y 10.049 en multinúcleo.

El OnePlus 13, presentado en enero con Android 15, también recibirá la actualización, aunque la compañía aún no confirmó la fecha exacta. El despliegue seguirá un esquema escalonado: primero los modelos más recientes y, luego, el resto del catálogo compatible.

No todos los dispositivos serán actualizables. La serie OnePlus 10, junto con algunos modelos 'Nord' y la gama 'N', quedarán fuera del ciclo de versiones mayores, aunque seguirán recibiendo parches de seguridad durante el tiempo prometido.

Por ahora, OnePlus mantiene la incógnita sobre las mejoras visuales y las nuevas funciones que acompañarán la actualización. La marca suele añadir herramientas exclusivas sobre la base de Android, por lo que se espera que OxygenOS 16 introduzca cambios más allá del rendimiento. El teaser cumple su propósito: generar expectativa sin revelar demasiado. El próximo 16 de octubre, los usuarios conocerán en detalle qué trae la nueva versión del sistema que define la experiencia OnePlus desde hace más de una década.