Adiós al FIFA 23: EA Sports le puso fecha de cierre a los servidores

Se viene una fecha clave para el final del multijugador en FIFA 23: ultimátum para la comunidad y una sorpresa para quienes juegan sin conexión.

La ruptura entre EA Sports y la FIFA marcó el final de la franquicia tal como la conocimos.

Tras casi tres décadas de alianza, la ruptura entre EA Sports y la FIFA marcó el final de la franquicia tal como la conocimos. FIFA 23 fue la última entrega bajo ese acuerdo —con la Copa del Mundo Catar 2022 como gran atractivo— y, aunque desde 2023 el testigo lo tomó EA Sports FC, el 'viejo' juego siguió activo un tiempo más. Ese periodo se termina: EA confirmó que los servidores de FIFA 23 cerrarán el 30 de octubre, poniendo punto final a sus modos en línea.

Qué deja de funcionar y qué se mantiene A partir de esa fecha, todas las versiones en consolas PlayStation, Xbox y PC perderán el acceso a online: Ultimate Team, temporadas, torneos y partidas competitivas dejarán de estar disponibles, al igual que las operaciones para adquirir contenido. No es una baja total del juego: los modos offline —carreras, amistosos, entrenamientos y experiencias locales— seguirán funcionando para quienes conserven su copia. Vale recordar que FIFA 23, como otras entregas previas, ya no está disponible en tiendas digitales, por lo que su futuro quedará ligado a las versiones físicas o a quienes lo tengan instalado.

fifa2 EA confirmó que los servidores de FIFA 23 cerrarán el 30 de octubre. FIFA 23 Por qué FIFA 23 fue especial Más allá de su jugabilidad, FIFA 23 queda en la historia por contexto. Fue el cierre formal de la marca 'FIFA' en videojuegos de EA y llegó con un calendario dorado: la Copa del Mundo de Catar 2022 (20 de noviembre al 18 de diciembre) potenció ventas y engagement globales, ubicándolo en un momento de máxima visibilidad. Al mismo tiempo, confirmó la transición de la saga hacia EA Sports FC, el nuevo nombre con el que EA decidió continuar su propuesta futbolera tras no renovar la licencia con la federación internacional por cuestiones económicas.

La desconexión de servidores no sorprende en un género anualizado que rota catálogo y servicios con rapidez, pero la comunidad lo siente: se apaga el último gran hito de una marca que definió generaciones. En paralelo, todas las miradas están puestas en el futuro inmediato de EA Sports FC: los fanáticos esperan que FC 26 incluya la Copa del Mundo 2026 (México, Estados Unidos y Canadá) y repita el “efecto mundial” que hizo brillar a FIFA 23. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre ese contenido.