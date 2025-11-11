Cómo funciona el tren Sarmiento tras el descarrilamiento de una formación en Liniers

Pese a que el servicio está interrumpido en la estación Liniers, el tren Sarmiento continúa funcionando en un tramo.

Así quedó la formación del tren Sarmiento en Liniers.

Por ahora, se sabe que la formación accidentada se dirigía desde Moreno hacia la cabecera de Once cuando descarriló.

¿Cómo funciona el tren Sarmiento este martes? El servicio está detenido en el sentido hacia Once. Sin embargo, el tren continúa funcionando únicamente entre la estación Haedo y la cabecera de Moreno.

Se estima que el servicio estará afectado por varias horas, y los trenes no podrán llegar a la estación Once.

¿Cuántos heridos hay por el descarrilamiento de la formación del tren Sarmiento? El SAME confirmó la cifra de heridos, destacando que, en principio, las lesiones registradas no serían graves.