Cómo funciona el tren Sarmiento tras el descarrilamiento de una formación en Liniers
Pese a que el servicio está interrumpido en la estación Liniers, el tren Sarmiento continúa funcionando en un tramo.
El servicio del Tren Sarmiento se encuentra parcialmente interrumpido tras el descarrilamiento de una formación ocurrido cerca de la estación Liniers. El accidente, que se produjo alrededor de las 15:50 dejó, hasta el momento, un saldo de 20 heridos.
Por ahora, se sabe que la formación accidentada se dirigía desde Moreno hacia la cabecera de Once cuando descarriló.
¿Cómo funciona el tren Sarmiento este martes?
El servicio está detenido en el sentido hacia Once. Sin embargo, el tren continúa funcionando únicamente entre la estación Haedo y la cabecera de Moreno.
Se estima que el servicio estará afectado por varias horas, y los trenes no podrán llegar a la estación Once.
¿Cuántos heridos hay por el descarrilamiento de la formación del tren Sarmiento?
El SAME confirmó la cifra de heridos, destacando que, en principio, las lesiones registradas no serían graves.
Total de Heridos: 20 personas
Traslados a Hospitales: al menos 9 personas fueron trasladadas a los hospitales Álvarez, Griegson y Santojani.
Atendidos en el Lugar: Las 11 personas restantes fueron atendidas en el sitio del accidente sin requerir traslado inmediato.
Entre los veinte heridos, se reportó la presencia de al menos dos menores de edad.