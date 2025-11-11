Subasta de autos de marcas de alta gama desde $12 millones: cómo participar

La compañía automotriz Stellantis anunció una nueva subasta digital de vehículos que se llevará a cabo el martes 19 de noviembre a través de la plataforma Narvaezbid. La convocatoria está abierta a todo el público, tanto particulares como empresas, y no requiere pago previo para participar.

En esta oportunidad, se pondrán a disposición unidades con precios base en pesos y en dólares. Entre los modelos en moneda extranjera se destacan:

También habrá unidades con precios en pesos, más accesibles para el público local. Algunos ejemplos:

La Jeep Grand Cherokee 2023 estará en la subasta.

El proceso es completamente online. Los interesados deben registrarse en la plataforma de subastas Narvaezbid , sin costo, y esperar la aprobación para comenzar a ofertar.

Cada lote permanecerá abierto hasta la hora indicada de cierre. Si alguien realiza una nueva oferta antes del final, se sumarán tres minutos adicionales al tiempo de puja para permitir contraofertas.

En la página de cada vehículo se puede consultar el estado general, las fotos y los detalles técnicos antes de realizar una oferta.

La subasta representa una oportunidad para acceder a vehículos de marcas reconocidas a precios competitivos. Quienes estén interesados deben registrarse con anticipación, analizar los lotes disponibles y definir un presupuesto máximo antes del evento del 19 de noviembre.