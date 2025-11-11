Subasta de autos de marcas de alta gama desde $12 millones: cómo participar
Una reconocida automotriz rematará vehículos y camionetas de alta gama durante el mes de noviembre. Los modelos que habrá en la subasta.
La compañía automotriz Stellantis anunció una nueva subasta digital de vehículos que se llevará a cabo el martes 19 de noviembre a través de la plataforma Narvaezbid. La convocatoria está abierta a todo el público, tanto particulares como empresas, y no requiere pago previo para participar.
Los autos y camionetas que estarán disponibles en el remate son de alta gama y arrancan desde precios inferiores a los que se mantienen en el mercado.
De qué se trata la subasta
En esta oportunidad, se pondrán a disposición unidades con precios base en pesos y en dólares. Entre los modelos en moneda extranjera se destacan:
- Jeep Gladiator Rubicon 3.6 L patentado en 2024, con 20.286 km, a partir de US$56.366.
- RAM 1500 del año 2020 con motor V8 y 127.162 km, desde US$28.162.
- Jeep Wrangler Rubicon 2024, con 18.758 km, a partir de US$51.667.
- Jeep Wrangler Rubicon 2025, sin kilometraje informado, desde US$72.381.
- Jeep Grand Cherokee 3.6 L V6 2023, con precio inicial de US$62.893.
También habrá unidades con precios en pesos, más accesibles para el público local. Algunos ejemplos:
- Peugeot 208 Like Pack 1.2 L 2023, con 43.719 km, desde $12.992.558.
- Fiat Argo 1.3 CVT 2023, con 14.685 km, desde $13.916.560.
- Citroën Basalt VTI Live Pack, con 13 unidades disponibles, desde $17.180.172.
- Jeep Compass 1.3 T, con menos de 100.000 km, desde $20.325.620.
- Fiat 500 Dolce Vita Hybrid 2022, con 9.131 km, desde $22.826.790.
- Fiat 500 Abarth 2022, con 18.231 km, desde $22.558.830.
Cómo participar de la subasta
El proceso es completamente online. Los interesados deben registrarse en la plataforma de subastas Narvaezbid, sin costo, y esperar la aprobación para comenzar a ofertar.
Cada lote permanecerá abierto hasta la hora indicada de cierre. Si alguien realiza una nueva oferta antes del final, se sumarán tres minutos adicionales al tiempo de puja para permitir contraofertas.
En la página de cada vehículo se puede consultar el estado general, las fotos y los detalles técnicos antes de realizar una oferta.
La subasta representa una oportunidad para acceder a vehículos de marcas reconocidas a precios competitivos. Quienes estén interesados deben registrarse con anticipación, analizar los lotes disponibles y definir un presupuesto máximo antes del evento del 19 de noviembre.