Tragedia en Lisboa: descarriló un elevador y hay 15 muertos

El histórico elevador chocó contra un edificio en pleno centro de Lisboa. Murieron quince personas y hay alrededor de 18 heridos, cinco de ellos en estado crítico.

Una de las postales más emblemáticas de Lisboa, en Portugal, se transformó en escenario de dolor. El elevador da Glória, que conecta la Plaza de los Restauradores con el Barrio Alto, se descarriló este miércoles y terminó impactando contra un edificio en la calle da Glória, a metros de la avenida da Liberdade.

Según informaron medios locales, quince personas perdieron la vida y hay al menos dieciocho heridos, entre ellos, cinco en estado crítico. Bomberos y rescatistas trabajan en la zona para liberar a víctimas que permanecen atrapadas entre los escombros.

Lisboa, de luto El presidente Marcelo Rebelo de Sousa emitió un comunicado expresando su pesar y solidaridad con los familiares de las víctimas. Por su parte, el alcalde Carlos Moedas se presentó en el lugar y aseguró: “Es un día trágico. Lisboa está de luto. Lo importante ahora es la acción y la ayuda a los afectados”.

accidente del elevador de lisboa EFE2

El Hospital de São José recibió a siete pacientes, cinco de ellos graves, mientras que otros tres fueron derivados al Hospital de Santa María. En tanto, Protección Civil confirmó que hay más personas con lesiones leves y otras continúan siendo asistidas en el sitio del siniestro.