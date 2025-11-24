Trail running: la mendocina Mariana Fernández conquistó los desafiantes 130 km de Bariloche

Mariana “Maru” Fernández ganó los exigentes 130K de trail running en Bariloche con una actuación impecable.

La atleta mendocina se consagró en una carrera de trail running que recorrió los cerros más emblemáticos de Bariloche.

Mariana “Maru” Fernández vivió este fin de semana un momento soñado tras cruzar la meta como ganadora de los “Tronador 130K”, la distancia más desafiante de la carrera de trail running “Patagonia Bariloche by UTMB”. Con un tiempo de 21 horas, 10 minutos y 16 segundos, la mendocina se adueñó del podio femenino tras una jornada que la llevó por los cerros Otto, Tronador, Catedral y Bella Vista.

La carrera entregó, además, seis plazas para el UTMB Mont-Blanc, repartidas entre los mejores tres puestos de las categorías masculina y femenina.

El momento de la llegada de Maru Fernández Mariana Fernández ganadora de los 130k de Bariloche @inforunning.arg - Instagram Apenas cruzó el arco de llegada y todavía sacudiéndose la intensidad del esfuerzo, “no lo puedo creer”, alcanzó a suspirar la mendocina. Después, conmovida, se acordó de quienes la bancaron desde el minuto cero y dejó una frase que ya quedó pegada a su gesto de triunfo: “Mi voluntad conspiró”, refiriéndose a su esfuerzo por sobre cualquier tipo de fortuna. Y agregó algo que la define tanto como su desempeño: “Es como la vida: sube y baja, hay que salir, ponerle huevo y ver qué pasa. El movimiento es vida”, concluyó la ganadora.

Otros triunfos que también festejó Mendoza Ayelen Liberal - Segundo puesto en los 80km de Bariloche @inforunning.arg - Instagram Mientras familiares y amigos la abrazaban en la meta, el nombre de Mariana se sumaba a un capítulo histórico para las corredoras mendocinas en Bariloche. Porque no fue la única en dejar marca: Pía Carayol Bressan voló en los Arrayanes 22K y se quedó con el primer lugar del femenino con un tiempo de 1 hora, 47 minutos y 35 segundos, mostrando potencia en una prueba rápida y muy explosiva.

Y en los 80K, otra mendocina se metió entre las mejores del continente: Ayelén Liberal terminó segunda, escoltando a la estadounidense Lindsay Allison en una carrera intensa y cambiante, típica del terreno patagónico.