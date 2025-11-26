Samsung Argentina anticipa el Black Friday y lanza una fuerte rebaja para uno de sus mejores Smart TV

Samsung impulsa su QLED 4K de 50’’ con mejoras de IA y seguridad, y sorprende con una fuerte rebaja anticipada que lo convierte en una de las ofertas del mes.

El Smart TV QLED 4K de 50’’ de Samsung combina procesador Q4 AI, panel Quantum Dot y Tizen™ para ofrecer mejor imagen, más fluidez y un uso diario más ágil.

Samsung Argentina decidió mover ficha antes de la temporada fuerte de descuentos de Black Friday y puso el foco en uno de sus televisores más buscados: el Smart TV QLED 4K de 50 pulgadas. Se trata de un modelo que combina inteligencia artificial, optimización de imagen y un panel Quantum Dot pensado para quienes buscan un salto de calidad sin dar el salto a las gamas más costosas.

Más allá de la estética minimalista y el diseño delgado, este televisor incorpora mejoras que se sienten en el uso diario. El procesador Q4 AI ajusta brillo, nitidez y contraste en tiempo real, lo que permite mejorar contenidos con baja resolución e incluso estabilizar imágenes en escenas rápidas. La tecnología Quantum Dot, en tanto, ofrece volumen de color al 100% y la reproducción de más de mil millones de tonos, una diferencia visible en paisajes, películas oscuras o videojuegos.

samsung smart4 Samsung bajó este QLED 4K de 50’’ de $1.049.999 a $799.999: una rebaja de $250.000 que llega antes del Black Friday. Samsung Tecnología y seguridad para un uso más inteligente El modelo funciona sobre Tizen, el sistema operativo propio de Samsung, conocido por su velocidad y su catálogo amplio de aplicaciones. En conectividad, incluye tres puertos HDMI, un USB-A y un control remoto TM2360E que mantiene el diseño simple y la navegación rápida.

Uno de los puntos fuertes es Samsung Knox Security, la plataforma de protección incorporada que resguarda datos personales, accesos y conexiones del televisor. En tiempos de hogares cada vez más conectados, esta capa extra de seguridad se convierte en un diferencial importante.