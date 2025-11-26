Samsung Argentina anticipa el Black Friday y lanza una fuerte rebaja para uno de sus mejores Smart TV
Samsung impulsa su QLED 4K de 50’’ con mejoras de IA y seguridad, y sorprende con una fuerte rebaja anticipada que lo convierte en una de las ofertas del mes.
Samsung Argentina decidió mover ficha antes de la temporada fuerte de descuentos de Black Friday y puso el foco en uno de sus televisores más buscados: el Smart TV QLED 4K de 50 pulgadas. Se trata de un modelo que combina inteligencia artificial, optimización de imagen y un panel Quantum Dot pensado para quienes buscan un salto de calidad sin dar el salto a las gamas más costosas.
Más allá de la estética minimalista y el diseño delgado, este televisor incorpora mejoras que se sienten en el uso diario. El procesador Q4 AI ajusta brillo, nitidez y contraste en tiempo real, lo que permite mejorar contenidos con baja resolución e incluso estabilizar imágenes en escenas rápidas. La tecnología Quantum Dot, en tanto, ofrece volumen de color al 100% y la reproducción de más de mil millones de tonos, una diferencia visible en paisajes, películas oscuras o videojuegos.
Te Podría Interesar
Tecnología y seguridad para un uso más inteligente
El modelo funciona sobre Tizen, el sistema operativo propio de Samsung, conocido por su velocidad y su catálogo amplio de aplicaciones. En conectividad, incluye tres puertos HDMI, un USB-A y un control remoto TM2360E que mantiene el diseño simple y la navegación rápida.
Uno de los puntos fuertes es Samsung Knox Security, la plataforma de protección incorporada que resguarda datos personales, accesos y conexiones del televisor. En tiempos de hogares cada vez más conectados, esta capa extra de seguridad se convierte en un diferencial importante.
Especificaciones de este Smart TV de Samsung
- Tamaño: 50'';
- Resolución: 4K (3.840 x 2.160);
- Frecuencia: 50 Hz;
- Medidas con soporte: 1120.3 x 694 x 237 mm;
- Medidas sin soporte: 1120.3 x 647 x 60 mm;
- Procesador Q4 AI;
- 3 HDMI + 1 USB-A.
Recién sobre el cierre llega el dato más buscado: Samsung bajó este modelo de $1.049.999 a $799.999, una diferencia de $250.000 que aparece antes del Black Friday y lo posiciona como una de las ofertas más fuertes dentro de la gama QLED 4K de entrada premium. Una movida que busca captar a quienes ya están listos para renovar su Smart TV sin esperar al último día de descuentos.