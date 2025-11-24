Samsung muestra por primera vez el Galaxy Z TriFold: imágenes oficiales

Samsung reveló por sorpresa su nuevo teléfono plegable de tres pantallas: el Galaxy Z TriFold . Este dispositivo se mostró por primera vez de manera oficial en Corea del Sur, confirmando los rumores tras años de desarrollo.

El dispositivo fue presentado en el K-Tech Showcase , un evento paralelo a la cumbre APEC 2025 que se celebró hace algunos días. Aunque el teléfono plegable se encuentra protegido bajo un panel de cristal, las primeras imágenes confirman su diseño de doble bisagra, capaz de transformar un celular en una tablet.

Tras años de informes y rumores, el día ha llegado. Las imágenes, capturadas por el medio Chosun Media y difundidas por el conocido filtrador @UniverseIce , son claras. El Galaxy Z TriFold se transforma de un teléfono con pantalla de 6,5 pulgadas a una tableta con pantalla de 10 pulgadas.

El Samsung Galaxy Z TriFold se muestra en video: así es el teléfono plegable más extremo de la marca.

Esto se logra gracias a un innovador sistema de dos bisagras, permitiendo que el panel flexible se pliegue en tres partes. Esta es la primera vez que Samsung muestra oficialmente este formato, que promete llevar la multitarea a un nuevo nivel.

Aunque el dispositivo en exhibición es un prototipo que nadie puede tocar todavía, Samsung ya ha confirmado que no es solo un concepto. En un comunicado oficial enviado, la compañía coreana fue contundente:

"Samsung continúa desarrollando tecnologías innovadoras, incluyendo formatos de última generación en la era de la IA móvil, para ofrecer experiencias de usuario significativas. La reciente presentación refleja los esfuerzos continuos en I+D, y planeamos lanzar este dispositivo de última generación a los usuarios este mismo año".

Esta declaración confirma que el Galaxy Z TriFold es un producto comercial y que su lanzamiento es inminente.

Samsung Galaxy Z TriFold - Interna 2 Samsung redefine el teléfono plegable con el Galaxy Z TriFold y sus dos bisagras. SamMobile

Un lanzamiento exclusivo y de alto precio

Ahora bien, ¿cuándo podremos comprarlo? Se espera que Samsung anuncie oficialmente el Galaxy Z TriFold esta misma semana, aprovechando el marco de la cumbre APEC. Su salida a la venta se produciría el próximo mes (diciembre de 2025) en mercados muy seleccionados.

Las primeras informaciones apuntan a que el teléfono plegable llegará primero a China y Corea del Sur, con una posible expansión posterior a otros mercados. Este no será un dispositivo para las masas, sino una demostración del poder tecnológico de Samsung en la era de los teléfonos plegables, marcando el inicio de la próxima generación.