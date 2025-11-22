Presenta:

Tecnología

Samsung

Samsung se anticipa al Black Friday y rebaja hasta un 15% el Galaxy S25

Samsung adelantó sus ofertas de Black Friday con un 15% de descuento en el Galaxy S25, un modelo premium con pantalla AMOLED, cámaras avanzadas y conectividad 5G.

Ernesto Gutiérrez

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7, procesador de hasta 4,47 GHz y cámara triple de 50 MP para apuntar al segmento premium.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7'', procesador de hasta 4,47 GHz y cámara triple de 50 MP para apuntar al segmento premium.

Samsung decidió adelantarse al Black Friday y lanzó una de las rebajas más agresivas del mes: el Galaxy S25 cayó de $2.649.999 a $2.259.999, lo que implica un descuento del 15% y un ahorro directo de $390.000 para quienes buscan renovar su teléfono antes del boom de ofertas.

Samsung adelant&oacute; el Black Friday: el Galaxy S25 baja a $2.259.999 y ofrece un ahorro directo de $390.000.

Samsung adelantó el Black Friday: el Galaxy S25 baja a $2.259.999 y ofrece un ahorro directo de $390.000.

Un salto premium con descuento

El Galaxy S25 llega con todo el ADN de la línea S: potencia, cámara versátil y una pantalla que sigue marcando el estándar del segmento premium. En su interior trabaja un procesador Octa-Core que alcanza los 4.47 GHz, acompañado por versiones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento, sin necesidad de expansión. La experiencia visual se sostiene sobre un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, con resolución Quad HD+ (3120 x 1440) y 120 Hz, ideal para quienes buscan fluidez en juegos, contenido multimedia o productividad.

El apartado fotográfico se mantiene como uno de los principales argumentos de la serie. En la parte trasera incluye un módulo triple: 50 MP con estabilización óptica (OIS), un teleobjetivo de 10 MP y un ultra gran angular de 12 MP. Para selfies, incorpora una cámara frontal de 12 MP (f/2.2) que cumple con creces para videollamadas y contenido social.

Con Plan Canje activo, el Galaxy S25 permite entregar un equipo usado y reducir a&uacute;n m&aacute;s el precio antes del boom de ofertas.

Con Plan Canje activo, el Galaxy S25 permite entregar un equipo usado y reducir aún más el precio antes del boom de ofertas.

Un Samsung con conectividad 5G

En conectividad, el Galaxy S25 es compatible con una amplia gama de redes: 2G, 3G, 4G y 5G tanto en bandas FDD como TDD. Además, ofrece NFC, Nano-SIM, eSIM y todo el ecosistema de servicios móviles de Samsung.

La caja incluye lo esencial: cable de datos, guía de inicio rápido y herramienta para extraer la SIM.

Como extra, Samsung mantiene activo su Plan Canje, que permite entregar un dispositivo usado como parte de pago para reducir aún más el valor final. Por eso, no puedes perderte esta oportunidad única antes del Black Friday.

