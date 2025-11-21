Mejores teléfonos Samsung del 2025: ventajas y desventajas de cada uno
Samsung domina el 2025 con un teléfono para cada usuario. Analizamos los pros y contras del Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 y la gama media.
Samsung sigue dominando el mercado de teléfonos Android en 2025, y así lo señalan diversos análisis de ventas. Esto se debe a su política de ofrecer un dispositivo para cada bolsillo, según las necesidades específicas y el precio.
De esta forma, la compañía surcoreana apuesta por un catálogo amplio, aunque puede resultar abrumador si no se cuenta con la información necesaria para diferenciar los modelos según las necesidades personales. Por eso, desde MDZ Tecnología analizamos el portfolio 2025 para contarte cuál es el mejor Samsung para vos, junto con las ventajas y desventajas de cada modelo.
Galaxy S25 Ultra: el mejor teléfono de Samsung en general
Si buscás lo mejor de lo mejor, en pocas palabras, este es el mejor teléfono de Samsung para 2025. El Galaxy S25 Ultra es una bestia QHD+ de 6.9 pulgadas, 12 GB de RAM y el potente SoC Snapdragon 8 Elite con overclocking. Su principal ventaja sobre el resto de la gama es la cámara principal de 200 MP y Space Zoom de 100x.
Ventajas
- Destaca por sus materiales de primera calidad;
- Gran duración de la batería;
- Excelente política de software de siete años.
Desventajas
- Es muy caro;
- Puede resultar incómodo de sostener por su tamaño;
- El S Pen tiene prestaciones reducidas este año;
- Actualizaciones basadas principalmente en IA.
Galaxy Z Flip7: el mejor teléfono plegable de Samsung
Para quienes buscan innovación y diseño, el Galaxy Z Flip7 es la opción. Ofrece uno de los hardware más impresionantes de Samsung para teléfonos plegables, destacando su pantalla exterior de borde a borde de 4.1 pulgadas y un grosor de tan solo 13.7 mm cuando está cerrado. Además, garantiza siete años de actualizaciones de Android.
Ventajas
- Diseño increíblemente delgado;
- Pantalla exterior de gran calidad.
Desventajas
- Su gran contra es el rendimiento: el Exynos 2500 es inferior al Snapdragon 8 Elite;
- Además, se reportan cámaras mediocres y una carga lenta (y caliente).
Galaxy A56 5G: la mejor opción por menos de $500
En la gama media, el Galaxy A56 es el rey indiscutido. Por menos de 500 dólares, te ofrece mucho hardware, incluyendo una batería de 5.000 mAh y "carga rápida por cable de 45 W. Su gran ventaja es la construcción, con resistente Gorilla Glass Victus Plus.
Ventajas
- Materiales resistentes;
- Carga rápida;
- Excelente compromiso de actualizaciones para su precio.
Desventajas
- La cámara macro dedicada es un sensor de relleno que Samsung podría haber evitado;
- Se echa de menos la carga inalámbrica.
Galaxy A16 5G: la opción económica con soporte de lujo
Para quienes buscan un teléfono que cumpla sin gastar una fortuna, el Galaxy A16 5G (menos de 200 dólares) es la compra más inteligente. Este teléfono continúa la tendencia de Samsung de ser confiable en la gama de entrada, pero su verdadera joya es la promesa de actualizaciones de software estelar: hasta seis años de actualizaciones.
Ventajas
- El precio es imbatible;
- La cámara principal es sólida para el día a día;
- El soporte de software es una hazaña para esta gama.
Desventajas
- Obviamente, hay sacrificios: el rendimiento es anticuado;
- La calidad de construcción es simplemente aceptable;
- Las cámaras periféricas son débiles.
En conclusión, la estrategia de Samsung en 2025 es clara: dominar cada segmento. ¿Podrá una sola marca ofrecer el mejor teléfono en todas las categorías?