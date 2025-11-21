Mejores teléfonos Samsung del 2025: ventajas y desventajas de cada uno

Samsung domina el 2025 con un teléfono para cada usuario. Analizamos los pros y contras del Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip7 y la gama media.

Samsung sigue dominando el mercado de teléfonos Android en 2025, y así lo señalan diversos análisis de ventas. Esto se debe a su política de ofrecer un dispositivo para cada bolsillo, según las necesidades específicas y el precio.

De esta forma, la compañía surcoreana apuesta por un catálogo amplio, aunque puede resultar abrumador si no se cuenta con la información necesaria para diferenciar los modelos según las necesidades personales. Por eso, desde MDZ Tecnología analizamos el portfolio 2025 para contarte cuál es el mejor Samsung para vos, junto con las ventajas y desventajas de cada modelo.

Ventajas y Desventajas Samsung - Interna 1 El Galaxy S25 Ultra sigue siendo el rey de ventas para Samsung. shutterstock Galaxy S25 Ultra: el mejor teléfono de Samsung en general Si buscás lo mejor de lo mejor, en pocas palabras, este es el mejor teléfono de Samsung para 2025. El Galaxy S25 Ultra es una bestia QHD+ de 6.9 pulgadas, 12 GB de RAM y el potente SoC Snapdragon 8 Elite con overclocking. Su principal ventaja sobre el resto de la gama es la cámara principal de 200 MP y Space Zoom de 100x.

Ventajas Destaca por sus materiales de primera calidad;

Gran duración de la batería;

Excelente política de software de siete años. Desventajas Es muy caro;

Puede resultar incómodo de sostener por su tamaño;

El S Pen tiene prestaciones reducidas este año;

Actualizaciones basadas principalmente en IA. Los mejores teléfonos Android de todo el 2025 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el ranking de los mejores teléfonos Android de 2025. Galaxy Z Flip7: el mejor teléfono plegable de Samsung Para quienes buscan innovación y diseño, el Galaxy Z Flip7 es la opción. Ofrece uno de los hardware más impresionantes de Samsung para teléfonos plegables, destacando su pantalla exterior de borde a borde de 4.1 pulgadas y un grosor de tan solo 13.7 mm cuando está cerrado. Además, garantiza siete años de actualizaciones de Android.

Ventajas Diseño increíblemente delgado;

Pantalla exterior de gran calidad. Desventajas Su gran contra es el rendimiento: el Exynos 2500 es inferior al Snapdragon 8 Elite;

Además, se reportan cámaras mediocres y una carga lenta (y caliente). Samsung Galaxy Z Flip7 El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación. Galaxy A56 5G: la mejor opción por menos de $500 En la gama media, el Galaxy A56 es el rey indiscutido. Por menos de 500 dólares, te ofrece mucho hardware, incluyendo una batería de 5.000 mAh y "carga rápida por cable de 45 W. Su gran ventaja es la construcción, con resistente Gorilla Glass Victus Plus.