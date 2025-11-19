Walmart tiene el Samsung S24 más barato que incluye pantalla de 6,7 pulgadas y batería de larga duración

El supermercado se despide del Buen Fin con una oferta que ofrece hasta 12 cuotas sin interés y devolución gratuita.

La oferta de Walmart que te permite ahorrar sin renunciar a lo último de la tecnología.

Samsung y Walmart se unen para que tengas lo mejor de la tecnología en tus manos. Si exploras la página web del supermercado podrás encontrar el Samsung Galaxy S24 FE de 128 GB a tan solo 6699. Con este descuento ahorras más de 7 mil pesos y no es necesario que pagues envío porque incluye pick up gratis.

Samsung promete una experiencia única con algunas de las características y funciones de este celular. A pesar de salir al mercado hace dos años, el Samsung S24 aún tiene mucho que ofrecer, sobre todo en cuestiones relacionadas a batería, cámaras, pantalla y memoria de gran capacidad.

samsung s24 fe El Samsung S24 FE está de oferta en Walmart. Archivo. Las características de este celular El Samsung tiene un sistema de triple cámara trasera de 50, 12 y 8 MP, más una cámara frontal de 10 MP. Edita con Generative Edit y captura los mejores videos gracias a Instant Slow-Mo que está disponible para videos guardados en la galería de Samsung grabados hasta 4K a 60 fps (no disponible para videos HDR10+).

La batería de larga duración de 4700 mAh puede durar hasta un día completo con uso moderado, alcanzando alrededor de 11-12 horas de pantalla activa en promedio. La duración varía según cada usuario, pero la IA del dispositivo se adapta a los patrones de uso y mejora el rendimiento.