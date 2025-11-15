Walmart rebaja este celular con tres cámaras, resistente al agua y 256 GB de almacenamiento

Ahorra casi 7 mil pesos con esta oferta y recibe tu iPhone nuevo en menos de 24 horas. Conoce todos los beneficios.

Walmart tiene un descuento perfecto para los amantes de Apple. Ahora puedes comprar el iPhone 16 Pro Max de 256 GB en color negro por tan solo 19499 pesos, mientras que su precio regular es de 25998 pesos. Este descuento incluye un plan de pago de 12 cuotas sin interés de 1624 pesos.

Este es un iPhone resistente gracias a su diseño sofisticado con titanio grado 5. Este es un metal que aporta mayor dureza, pero sin convertir el celular en uno pesado. Su estructura es térmica y está hecha con materiales reciclados preparados para disipar mejor el calor.

No te pierdas todo lo que puedes hacer con este iPhone Embed - Iphone 16 Pro Esta tecnología súper resistente se traslada a la pantalla Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con bordes más delgados, lo que permite imágenes más claras sin causar distorsión. El ProMotion ofrece frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, sumado a pantalla siempre activa, HDR y True Tone.

Apple equipó este celular con Control de cámara que te permite acceder fácilmente a herramientas de la cámara para hacer fotos y videos. Solo tienes que deslizar el dedo para ajustar la exposición o la profundidad de campo, pasar de un lente a otro o usar el zoom digital. También puedes grabar en 4K con Dolby Vision a 120 fps.