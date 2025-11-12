El Samsung Galaxy S24 está de oferta en Walmart: tiene una batería potente y cámara de lujo

El celular está en liquidación por el Buen Fin y ya quedan pocos equipos disponibles. No te pierdas esta oportunidad.

El Buen Fin llegó a Walmart México y hay oportunidades perfectas para quienes piensan cambiar su celular. Una oferta sorprendente es la del Samsung Galaxy S24 FE que cuesta solo 8599 pesos mexicanos. Además ofrece un paln de pago hasta en 6 mensualidades sin interés de 1433 pesos.

Una de las características más destacadas por Samsung es su batería que rinde más para que puedas jugar más tiempo. Tiene 4700 mAh pensada para una transición de video rápida y que se convertirá en tu mejor compañera ya que ofrece hasta 28 horas de video y 81 horas de reproducción de sonido.

samsung s24 fe El celular que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. A su vez, el Samsung S24 FE está equipado con cámaras potentes que incluyen ProVisual Engine, un conjunto de herramientas basadas en IA que mejora las fotos y videos con detalles nítidos y texturas intensas. También tiene zoom óptico que captura primeros planos detallados sin comprometer la calidad.

El celular cuenta con Corning Gorilla Glass Victus que protege la parte delantera y trasera, y contornos de aluminio. Además tiene certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua. Este equipo está pensado para quienes quieren llevarlo a sus aventuras sin preocuparse por rayones o caídas.