Walmart baja el precio de esta pantalla Samsung de 43 pulgadas perfecta para ver películas en 4K

Disfruta de este equipo con procesador Crystal para ver tus programas con colores naturales y diseño perfecto para colocar en cualquier habitación de tu hogar.

La oferta de Walmart que no te va a querer perder.

Walmart tiene una rebaja para la pantalla Samsung de 43 pulgadas en su página web. Ahorra casi 1000 pesos y consigue este equipo por solo 5399 pesos. Además ofrecen un plan de pago de 15 mensualidades sin interés de 359.93 pesos y devolución hasta 30 días después de recibirlo.

La tecnología Crystal ofrece resolución 4K con colores más vivos y con mayor contraste, pantalla súper delgada, comando de voz y otros recursos de conectividad que se traducen en confort, facilidad de uso y diseño perfecto para colocar en cualquier parte de tu hogar.

SMART TV SA La pantalla de Samsung que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características de esta pantalla Samsung La calidad de imagen es superior porque ofrece características premium por un precio reducido. El modelo es una evolución de tecnología ofreciendo imágenes realistas gracias a su procesador Crystal, que proporciona upscalings (proceso que aumenta la resolución de una imagen de baja a alta calidad utilizando algoritmos).

Para mantener la sofistificación, Samsung incorporó Air Slim Desing, con una pantalla súper fina de 2,5 cm de espesor y sin bordes, proporcionando una experiencia inmersiva. El modelo deja los cables de energía, sonido e imagen ocultos dentro de canaletas, dando un aspecto limpio.