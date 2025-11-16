Walmart baja el precio de esta pantalla Samsung de 43 pulgadas perfecta para ver películas en 4K
Disfruta de este equipo con procesador Crystal para ver tus programas con colores naturales y diseño perfecto para colocar en cualquier habitación de tu hogar.
Walmart tiene una rebaja para la pantalla Samsung de 43 pulgadas en su página web. Ahorra casi 1000 pesos y consigue este equipo por solo 5399 pesos. Además ofrecen un plan de pago de 15 mensualidades sin interés de 359.93 pesos y devolución hasta 30 días después de recibirlo.
La tecnología Crystal ofrece resolución 4K con colores más vivos y con mayor contraste, pantalla súper delgada, comando de voz y otros recursos de conectividad que se traducen en confort, facilidad de uso y diseño perfecto para colocar en cualquier parte de tu hogar.
Las características de esta pantalla Samsung
La calidad de imagen es superior porque ofrece características premium por un precio reducido. El modelo es una evolución de tecnología ofreciendo imágenes realistas gracias a su procesador Crystal, que proporciona upscalings (proceso que aumenta la resolución de una imagen de baja a alta calidad utilizando algoritmos).
Para mantener la sofistificación, Samsung incorporó Air Slim Desing, con una pantalla súper fina de 2,5 cm de espesor y sin bordes, proporcionando una experiencia inmersiva. El modelo deja los cables de energía, sonido e imagen ocultos dentro de canaletas, dando un aspecto limpio.
También hay que destacar su comando de voz que facilita tu día a día. Compatible con Bixby y Alexa, que te permiten aumentar o disminuir el volumen del TV. Crystal UHD ofrece control remoto único, capaz de controlar diferentes dispositivos conectados a la TV, ofreciendo comodidad a los usuarios.