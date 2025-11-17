Walmart desploma el precio de una pantalla LG de 86 pulgadas con IA, resolución 4K e increíble sistema de sonido

En la página web del supermercado hay un descuento de más de 5 mil pesos y pick up sin costo.

Walmart se suma a las ofertas del Buen Fin y sorprende a sus usuarios con un descuento único. En esta ocasión, el supermercado ofrece la pantalla LG de 86 pulgadas a solo 16890 pesos mientras que su precio regular es de 22490. Tienes hasta 20 cuotas sin intereses de 844 pesos para pagar.

Con esta pantalla tienes que prepararte para descubrir la nueva generación de televisores inteligentes con LG UHD AI y disfrutar de detalles más finos con absoluta claridad en cada imagen gracias al procesador con inteligencia artificial (IA), que brinda mejoras en rendimiento y procesamiento más rápido, ofreciendo imágenes con colores vibrantes, más nitidez y mejor profundidad.

86SJ9570_Large1_280917 La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. Archivo. Las características de esta pantalla Navega más fácil con su sistema operativo que cuenta con webOS, que ahora incluye las últimas funciones de software y promete actualizaciones anuales. A su vez, esta pantalla es compatible con Control AI Magic Remote que brinda recomendaciones personalizadas y la posibilidad de usar comando por voz en vez de control remoto.

También disfruta de su increíble sistema de audio con Sonido AI Pro que potencia todos videojuegos y ve cómo las películas cobran vida en tu en casa con FILMMAKER MODE, con luz ambiental que se ajusta a la iluminación de alrededor para una calidad de imagen que cumple con los más altos estándares cinematográficos.