Walmart rebaja el celular gamer ultra delgado, con 512 GB de almacenamiento y carga rápida

Aprovecha esta oportunidad de conseguir este celular con procesador de última generación, pantalla de 6,8 pulgadas y sistema de cámaras en 6 cuotas sin interés.

MDZ México

La oferta de Walmart que no te vas a querer perder. 

Walmart tiene el teléfono móvil RedMagic 10 de 6.8 pulgadas rebajado a tan solo 10999 pesos. Este es un dispositivo perfecto para gamers ya que cuenta con procesador Snapdragon, carga rápida, diseño delgado y más. También incluye un plan de pago en 6 meses sin interés a tan solo 1833 pesos.

Decimos que es un celular perfecto para gamers porque cuenta con Snapdragon 8 Gen 3, complementado con REDMAGIC RedCore R3 y Energy Cube que te garantizan una experiencia de juego mejorada. A su vez incluye sistema de enfriamiento ICE Magic para no calentar tu celular y uso de pantalla completa para observar todos los detalles.

El celular que está de oferta en Mendoza.

Más características de este celular

La pantalla cuenta con tecnología AMOLED con una frecuencia de actualización de 120 Hz y táctil Magic Touch, cuya tasa de respuesta táctil aumenta un 20% para que siempre hagas el primer movimeinto. Su frecuencia de muestreo táctil instantánea es de 2000 Hz y la frecuencia de muestreo multitáctil de 960 Hz.

A su vez, el celular cuenta con una batería grande de 6000 mAh, carga rápida y más, sin dejar de lado la ligereza y delgadez del dispositivo. También apuesta a la practicidad por su cantidad de teclas laterales para juego que son ultra grandes y cuentan con una tecnología anti-sudor en las manos.

El celular equipado para gamers.

A su vez, su sistema de audio está pensado para que tengas una experiencia de juego única. Con DTS-X Ultra el audio es de alta fidelidad, el altavoz es superior de 1012 y el altavoz inferior de 1115. También hay altavoces duales de alta gama con certificación DTS-X Ultra y un motor superlineal 0815 para un audio inmersivo y respuesta háptica.

