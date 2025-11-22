Samsung pide a los usuarios actualizar y activar funciones antirrobo: el sencillo paso a paso
Frente al crecimiento de robos de celulares en todo el mundo, la marca de tecnología aumenta la protección en tu móvil con nuevas actualizaciones.
Samsung implementó One UI 7 en 2024 con actualizaciones de seguridad para funciones existentes, incluyendo protección adicional contra robos y funciones antirrobo. Sin embargo, la marca tecnología invita a actualizar el móvil para obtener las últimas novedades que te contamos a continuación.
La novedad es la Protección Antirrobo, un conjunto de funciones desarrolladas para proteger los datos personales, sobre todo en situaciones críticas donde las credenciales o pines de acceso pueden haber sido expuestos. Para tener estas funciones activadas tienes que actualizar el software.
Paso a paso para actualizar tu móvil:
- Desde Ajustes selecciona Actualización de Software
- Pulsa sobre Descargar e instalar.
- Espera en lo que el dispositivo busca actualizaciones de software, cuando aparezca una actualización disponible, selecciona Descargar.
- Puedes seleccionar Instalar ahora o puedes programarla para que se realice en un momento específico seleccionando Programar instalación.
Desde Samsung recomiendan mantener el móvil actualizado para que funcione correctamente, incluyendo situaciones críticas de robo como para tareas cotidianas. Ten en cuenta que cuando actualizas el teléfono no podrás usar el dispositivo, por lo que se recomienda hacerlo en un momento en que no lo necesites.
Las funciones de la última actualización incluyen bloqueo de detección de robo, que utiliza aprendizaje automático para detectar movimientos asociados con robos y bloquea la pantalla instantáneamente; bloqueo de dispositivo sin conexión; y bloqueo remoto para que los usuarios puedan cancelar el control del teléfono.