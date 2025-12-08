ARCA fija el tope para las billeteras virtuales en diciembre

ARCA actualizó los topes de diciembre para movimientos en billeteras virtuales y bancos: cuánto se puede transferir, pagar o mantener en cuenta.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos máximos que deben informar los bancos, billeteras virtuales y entidades financieras a partir de diciembre. Los cambios impactan tanto en personas físicas como jurídicas y alcanzan operaciones como transferencias, saldos, plazos fijos y movimientos en cuentas digitales.

El nuevo esquema mantiene un tope unificado entre transferencias bancarias y billeteras virtuales: para personas físicas el límite es de $50.000.000 mensuales, mientras que para personas jurídicas se reduce a $30.000.000. Según la agencia, estas actualizaciones buscan reflejar el aumento general de los montos operados en el sistema financiero y fortalecer los mecanismos de control.

Los nuevos topes de ARCA: cuánto se puede mover por mes Personas físicas Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000 mensuales

Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000 mensuales

Saldos bancarios al cierre del mes: hasta $50.000.000

Plazos fijos: hasta $100.000.000

Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 mensuales

Pagos de cualquier tipo: hasta $50.000.000 mensuales Personas jurídicas Transferencias y acreditaciones: hasta $30.000.000 mensuales

Saldos bancarios al cierre del mes: hasta $30.000.000

Plazos fijos: hasta $30.000.000

Pagos de cualquier tipo: hasta $30.000.000 mensuales Las billeteras virtuales deberán enviar información al ARCA sobre aquellas cuentas que superen los $700.000 de saldo y los $400.000 de transacciones. Foto: Naranja x Los usuarios deberán respetar los montos máximos informados por ARCA para diciembre. Foto: Naranja x En el caso particular de las billeteras virtuales, ARCA sostiene los mismos límites que para las transferencias bancarias: $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas por mes. Mientras que, para quienes tengan inversiones en sociedades de bolsa, el tope asciende a $100 millones para individuos.