ARCA fija el tope para las billeteras virtuales en diciembre
ARCA actualizó los topes de diciembre para movimientos en billeteras virtuales y bancos: cuánto se puede transferir, pagar o mantener en cuenta.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los montos máximos que deben informar los bancos, billeteras virtuales y entidades financieras a partir de diciembre. Los cambios impactan tanto en personas físicas como jurídicas y alcanzan operaciones como transferencias, saldos, plazos fijos y movimientos en cuentas digitales.
El nuevo esquema mantiene un tope unificado entre transferencias bancarias y billeteras virtuales: para personas físicas el límite es de $50.000.000 mensuales, mientras que para personas jurídicas se reduce a $30.000.000. Según la agencia, estas actualizaciones buscan reflejar el aumento general de los montos operados en el sistema financiero y fortalecer los mecanismos de control.
Los nuevos topes de ARCA: cuánto se puede mover por mes
Personas físicas
- Transferencias y acreditaciones: hasta $50.000.000 mensuales
- Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000 mensuales
- Saldos bancarios al cierre del mes: hasta $50.000.000
- Plazos fijos: hasta $100.000.000
- Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000
- Compras como consumidor final: hasta $10.000.000 mensuales
- Pagos de cualquier tipo: hasta $50.000.000 mensuales
Personas jurídicas
- Transferencias y acreditaciones: hasta $30.000.000 mensuales
- Saldos bancarios al cierre del mes: hasta $30.000.000
- Plazos fijos: hasta $30.000.000
- Pagos de cualquier tipo: hasta $30.000.000 mensuales
En el caso particular de las billeteras virtuales, ARCA sostiene los mismos límites que para las transferencias bancarias: $50 millones para personas físicas y $30 millones para personas jurídicas por mes. Mientras que, para quienes tengan inversiones en sociedades de bolsa, el tope asciende a $100 millones para individuos.
Estos montos actualizados regirán durante diciembre y serán los valores que deberán reportar las entidades financieras al sistema de fiscalización de ARCA. Conocer los topes es clave para evitar bloqueos de cuentas o requerimientos de información adicional.