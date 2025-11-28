ARCA confirmó los nuevos topes de facturación del Monotributo para diciembre

El organismo recaudador ARCA ratificó este viernes los valores vigentes del monotributo para diciembre próximo, correspondientes a las escalas vigentes desde agosto de 2025 y que se mantendrán hasta febrero de 2026, ajustadas según la inflación acumulada en los últimos seis meses.

Se trata de los montos que servirán para definir las categorías de cada monotributista pensando en el 2026, donde habrá una nueva recategorización.

La cuota mensual que cada monotributista debe abonar varía según la categoría y el tipo de actividad (servicios o venta de bienes). Por ejemplo:

Antes de pagar, cada contribuyente debe verificar a qué categoría pertenece actualmente, considerando sus ingresos, tipo de actividad y otros requisitos. Si superó el tope de facturación correspondiente, deberá recategorizarse.

No cumplir con los plazos de pago o no recategorizarse a tiempo puede acarrear recargos, intereses e incluso la exclusión del régimen —lo que impacta en el acceso a obra social y cobertura previsional.

Con esta medida, ARCA busca adaptar el régimen simplificado a la realidad económica actual, manteniendo un marco claro en cuanto a obligaciones y límites para monotributistas en todo el país.