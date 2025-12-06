Monotributo ARCA: cuándo es la próxima recategorización y qué tener en cuenta

ARCA activa dentro de poco el proceso de recategorización del monotributo y los contribuyentes deberán revisar sus ingresos y parámetros.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) exige a los monotributistas realizar la recategorización dos veces por año. Esta trata de la actualización de la categoría según los parámetros vigentes y los ingresos acumulados en los últimos 12 meses.

¿Cuándo es la próxima recategorización del monotributo? La próxima instancia de recategorización de ARCA será en febrero de 2026, siguiendo el calendario tradicional que marca dos actualizaciones anuales: febrero y agosto. En este período, cada monotributista debe revisar si sus ingresos, gastos y superficie afectada a la actividad cambiaron lo suficiente como para modificar la categoría.

Quiénes deben recategorizarse Deben hacerlo quienes:

Superaron los ingresos previstos para su categoría.

Tuvieron variaciones en gastos, alquileres o superficie.

Bajaron su nivel de facturación y les corresponde una categoría menor. Los contribuyentes que no hayan tenido cambios pueden mantener su categoría sin realizar movimientos, pero ARCA puede recategorizar de oficio si detecta inconsistencias entre lo declarado y los datos bancarios o fiscales.

Cómo hacer la recategorización en ARCA El trámite se realiza desde la web de ARCA: