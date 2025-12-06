Electrodomésticos: las importaciones bajan los precios pero golpean duro en la producción

Con la caída de la producción local, la demanda del mercado se cubre con productos importados, más baratos.

El cierre de la planta de Whirlpool es una foto que explica el momento actual, en el que la apertura importadora ayuda a mantener quietos los precios, pero deprime la producción doméstica causando una crisis en el sector fabril.

Según datos del INDEC, la producción de la industria manufacturera cayó 4,4% desde que Javier Milei es presidente, y 4,1% respecto de noviembre de 2024, el pico alcanzado durante la gestión actual.

Dentro del rubro se encuentra el sector maquinaria y equipo que incluye la fabricación de “aparatos de uso doméstico”, categoría que abarca a los electrodomésticos. Según un informe de la consultora Analytica, la producción de estos aparatos está en mínimos históricos, un 23% por debajo del promedio registrado entre 2016 y 2023, excluyendo 2020.

A diferencia de otros rubros, en donde la baja demanda interna tuvo una fuerte influencia, en este caso es la liberalización del comercio el factor determinante a la hora de explicar la dinámica sectorial. "A pesar de observar una baja en los últimos meses por un freno en el crecimiento del crédito y por la debilidad de la actividad, la demanda se encuentra en máximos desde por lo menos 2020, justamente, por el fuerte aumento del crédito, pero también por la importante desaceleración de los precios por la apertura importadora", señaló Analytica.

La consultora informó que las importaciones de heladeras y lavarropas aumentaron un 387,1% y un 924,2%, respectivamente, entre enero y octubre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. Estos productos importados lograron satisfacer la demanda del mercado, pero golpearon en la industria local.