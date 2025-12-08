El dato negativo de noviembre que se conoció sobre la venta de autos usados

El mercado automotor llega a fines de 2025 con una desaceleración de la actividad. Después de una primera parte del año con crecimiento sostenido, los distintos indicadores del sector muestran que en los últimos meses se frenó el crecimiento.

Esto tiene que ver con dos factores principales. Por un lado, la comparación interanual actual se realiza con meses de 2024 donde ya había comenzado la recuperación, mientras que la del primer semestre de 2025 lo hacía con meses del año pasado donde todavía se sentía el impacto de la devaluación de fines de 2023.

El otro factor tiene que ver con el cambio de clima económico que se produjo en las semanas previas a las elecciones de octubre, al encarecimiento del crédito, entre otras variables.

El primer dato que confirmó está tendencia surgió de la información difundida en los últimos días por la entidad que agrupa a los vendedores de autos 0KM .

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante noviembre de 2025 ascendió a 34.905 unidades, lo que representa una baja del 3,6% interanual, ya que en noviembre de 2024 se habían registrado 36.220 unidades.

Si la comparación es contra octubre, se observa una baja del 33,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.259 unidades. De esta forma, en los once meses acumulados del año se patentaron 587.666 unidades, esto es un 49,7% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 392.450 vehículos.

Producción, exportación y venta mayorista

Un par de días después, la asociación que agrupa a los fabricantes (ADEFA) difundió su informe sobre la actividad industrial.

Con 18 días hábiles de actividad, cuatro jornadas menos que el mes anterior, las terminales automotrices produjeron 37.961 unidades en noviembre, lo que se tradujo en una baja de 19,6 % respecto del mes precedente y una baja de 29,3 % frente a noviembre de 2024.

En el acumulado de los once meses transcurridos del 2025, el sector fabricó 464.408 vehículos, cifra que se ubica apenas 0,9 % por debajo del volumen registrado en igual período del año pasado (468.553 unidades).

En materia de comercio exterior, las terminales exportaron en noviembre 31.248 vehículos, lo que representó una mejora de 5,5 % respecto de octubre y una baja de 3,1 % en la comparación interanual. El volumen acumulado de envíos entre enero y noviembre se ubicó en 260.681 unidades, un 9,5 % menos que en 2024.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios, 21,3 % menos si se compara con las entregas de octubre y 12,1 % menos si la comparación es con noviembre del año pasado.

De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270 unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9 % respecto de las 361.944 unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024. Este aumento evidencia una significativa recuperación del canal mayorista, impulsada por una recomposición de la oferta, programas comerciales y la recuperación que registraron las herramientas de financiamiento.

El mercado de autos usados

El último dato conocido pertenece a la entidad que agrupa a los vendedores de autos usados.

La Cámara del Comercio Automotor(CCA), informó que en noviembre se comercializaron 132.089 vehículos usados, un 12,62% menos que en igual mes de 2024 (151.174 unidades).

Si se compara con octubre (166.285 unidades), la baja fue del 20,56%. En el período enero-noviembre 2025 se vendieron 1.735.030 unidades, un aumento del 9,48% con respecto a igual período de 2024 (1.584.756 vehículos).

Noviembre volvió a mostrar que el Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. Se comercializaron 7.083 unidades.

"Pese a la fuerte baja en el mercado de autos usados, nuestros pronósticos para el año siguen apuntando a un año récord de comercialización, con un volumen que superará el 1.800.000", señaló el presidente de la entidad Alberto Príncipe.

El empresario explicó que "pese a que esperábamos un repunte de las ventas durante el mes, pasadas las elecciones, esto no sucedió, Fue un mes atípico para todos los mercados relacionados con el sector automotor".

En cuanto a lo que puede suceder este mes, Príncipe adelantó que "esperamos un diciembre donde se recupere el nivel de consultas y ventas que se venía manteniendo, incluso con meses".

"Estamos en un buen momento donde el público puede aprovechar de oportunidades en la compra de usados con precios muy razonables. El interior sigue traccionando a paso firme pese a que también sufrió la baja en las ventas", agregó.

El ránking de las provincias que encabezan crecimientos acumulativos durante el período enero-noviembre es el siguiente: Formosa (30,42%), Santiago del Estero (26,11%), Neuquén (26,05%), Catamarca (19,48%), Jujuy (19,11%) y La Rioja (18,24%).