OnePlus 15T: primer vistazo oficial al nuevo teléfono compacto de gama alta

La marca reveló el diseño y los detalles del OnePlus 15T. El equipo tiene una batería de 7.500 mAh y estrena el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

La compañía china presentó las primeras imágenes del OnePlus 15T para el mercado asiático. Este dispositivo llega con un diseño renovado que mantiene la esencia de sus modelos previos. El lanzamiento oficial está previsto para este mismo mes de marzo según fuentes cercanas a OnePlus con características técnicas que lo ubican al tope del segmento móvil actual.

El anuncio despejó las dudas sobre la estética del aparato. Muchos rumores hablaban de un módulo de cámaras rectangular, pero la realidad es diferente. El fabricante eligió una forma cuadrada con bordes redondeados para las lentes traseras. El equipo va a estar disponible en colores verde y marrón. Por ahora, no hay noticias sobre la llegada de este teléfono a los mercados de Occidente, pero el interés de los usuarios crece al toque.

One Plus 15T El diseño del OnePlus 15T mantendría un estilo sobrio con materiales de alta calidad. Imagen generada con IA Hardware y potencia del nuevo OnePlus 15T El dispositivo viene equipado con una pantalla plana de 6,3 pulgadas. Este tamaño lo vuelve muy cómodo para usar con una mano sola. Los bordes del panel son redondeados y ofrecen una estética limpia. Aunque no hay una confirmación total, las filtraciones indican que la frecuencia de actualización alcanza los 165Hz. Esto permite que las animaciones del sistema se vean muy fluidas cuando navegás por las aplicaciones.

En el interior aparece el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Este componente asegura un rendimiento bárbaro para los juegos más exigentes o para editar videos en alta resolución. Las pruebas de rendimiento en Geekbench mostraron que el equipo se la banca sin problemas bajo presión. La empresa OnePlus buscó un equilibrio entre un tamaño reducido y una potencia de procesamiento superior.

Un dato que asombra es la capacidad de su batería. El teléfono guarda una celda de 7.500 mAh en un cuerpo compacto. Es una cifra muy alta si comparamos este equipo con otros modelos del mismo tamaño. Además, el OnePlus 15T soporta carga rápida de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica. No vas a tener que esperar mil horas para que la batería esté llena otra vez.