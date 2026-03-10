OnePlus 15T: primer vistazo oficial al nuevo teléfono compacto de gama alta
La marca reveló el diseño y los detalles del OnePlus 15T. El equipo tiene una batería de 7.500 mAh y estrena el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.
La compañía china presentó las primeras imágenes del OnePlus 15T para el mercado asiático. Este dispositivo llega con un diseño renovado que mantiene la esencia de sus modelos previos. El lanzamiento oficial está previsto para este mismo mes de marzo según fuentes cercanas a OnePlus con características técnicas que lo ubican al tope del segmento móvil actual.
El anuncio despejó las dudas sobre la estética del aparato. Muchos rumores hablaban de un módulo de cámaras rectangular, pero la realidad es diferente. El fabricante eligió una forma cuadrada con bordes redondeados para las lentes traseras. El equipo va a estar disponible en colores verde y marrón. Por ahora, no hay noticias sobre la llegada de este teléfono a los mercados de Occidente, pero el interés de los usuarios crece al toque.
Hardware y potencia del nuevo OnePlus 15T
El dispositivo viene equipado con una pantalla plana de 6,3 pulgadas. Este tamaño lo vuelve muy cómodo para usar con una mano sola. Los bordes del panel son redondeados y ofrecen una estética limpia. Aunque no hay una confirmación total, las filtraciones indican que la frecuencia de actualización alcanza los 165Hz. Esto permite que las animaciones del sistema se vean muy fluidas cuando navegás por las aplicaciones.
En el interior aparece el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Este componente asegura un rendimiento bárbaro para los juegos más exigentes o para editar videos en alta resolución. Las pruebas de rendimiento en Geekbench mostraron que el equipo se la banca sin problemas bajo presión. La empresa OnePlus buscó un equilibrio entre un tamaño reducido y una potencia de procesamiento superior.
Un dato que asombra es la capacidad de su batería. El teléfono guarda una celda de 7.500 mAh en un cuerpo compacto. Es una cifra muy alta si comparamos este equipo con otros modelos del mismo tamaño. Además, el OnePlus 15T soporta carga rápida de 100W por cable y 50W de forma inalámbrica. No vas a tener que esperar mil horas para que la batería esté llena otra vez.
Cámaras y resistencia del teléfono
El sistema fotográfico incluye un sensor periscopio con zoom óptico de 3,5 aumentos. Esta herramienta sirve para sacar fotos a objetos lejanos sin perder calidad de imagen. Las fotos nocturnas también prometen un buen nivel de detalle gracias a la apertura de los lentes principales. La marca OnePlus mantiene su colaboración con expertos para mejorar el procesamiento de los colores en cada captura.
La protección del equipo es un punto fuerte para el uso diario. El teléfono cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69. Esto significa que el aparato resiste el polvo y el agua en situaciones complicadas. También incorpora un lector de huellas ultrasónico debajo de la pantalla. Este sensor funciona más rápido que los lectores comunes y reconoce el dedo incluso si está un poco húmedo. La firma OnePlus 15T se posiciona así como una de las opciones más completas para este año.