OnePlus niega los rumores de cierre y confirma que sigue operando con normalidad

La firma china salió al cruce de las versiones que indicaban su fin en el mercado móvil. El CEO de la división de India , Robin Liu, desmintió que la compañía OnePlus esté cerrando sus puertas, calificando las informaciones recientes de sitios especializados como Android Headlines como falsas y pidiendo a los usuarios que verifiquen las fuentes oficiales.

La noticia sobre un posible cierre empezó a circular tras un informe que sugería que la marca se estaba desarmando en silencio, pausando la producción de teléfonos en India . Sin embargo, desde la cúpula de la empresa fueron tajantes: las operaciones comerciales siguen su curso habitual. No tiene mucha vuelta; para los directivos, se trata de rumores que solo buscan generar ruido en un mercado que ya de por sí es bastante movido.

Robin Liu usó sus redes sociales para llevar calma a los clientes y socios. "Instamos a todas las partes interesadas a verificar la información en fuentes oficiales antes de compartir afirmaciones sin sustento", señaló el ejecutivo. Por ahora, la marca mantiene su hoja de ruta tanto en Asia como en el resto de las regiones donde tiene presencia oficial.

En India, uno de sus mercados más fuertes, la respuesta fue inmediata para evitar que los usuarios dejen de comprar sus equipos por miedo a quedarse sin servicio técnico. Lejos de bajar la persiana, la empresa insiste en que su estructura sigue en pie. Si bien no dieron detalles sobre posibles cambios internos o nuevas estrategias, el mensaje es claro: la marca no se va a ningún lado.

Garantía de actualizaciones de software y soporte técnico

Teléfonos OnePlus El soporte postventa sigue vigente para todos los modelos actuales, asegurando reparaciones y atención al cliente. OnePlus

Para los usuarios de América del Norte también hubo novedades. La división regional de la compañía emitió un comunicado similar para despejar cualquier duda sobre el futuro de los teléfonos en los Estados Unidos y Canadá. Aseguraron que existe una "garantía total" para el soporte postventa y que los compromisos con los clientes se van a cumplir a rajatabla.

Esto incluye, por supuesto, las actualizaciones de software que ya estaban prometidas para los modelos actuales. La idea es que los dueños de un teléfono de la marca no sientan que tienen un "clavo" en la mano. Apple y Samsung suelen ser los rivales a batir, y OnePlus sabe que si descuida el software, los usuarios se mudan de vereda en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque todavía quedan algunas preguntas en el aire sobre cómo se va a integrar la marca con su casa matriz en el futuro, por ahora la tormenta parece haber pasado. El negocio sigue operando y los lanzamientos previstos para este año no sufrieron modificaciones. Los fanáticos de la marca pueden respirar tranquilos, ya que hay soporte y equipos para rato.