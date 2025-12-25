Este es el pronóstico en México para esta Navidad: lluvias intensas y fuertes vientos

El pronóstico del clima en México para este jueves 25 de diciembre anticipa lluvias fuertes en el sureste, viento intenso en el noroeste y una Navidad marcada por frío nocturno y posibles heladas en zonas altas.

El clima en México durante Navidad estará condicionado por lluvias intensas en el sureste y viento fuerte en el noroeste.

El jueves llega con un escenario inestable en varias regiones de México, impulsado por el avance del frente frío número 16 y una masa de aire polar que reforzará el descenso térmico. Según el pronóstico de la Conagua, el sistema se moverá sobre el sur del golfo de México y el norte de la península de Yucatán, desencadenando un día de lluvias abundantes, vientos fuertes y un marcado enfriamiento en el norte, noreste, oriente y centro del país.

A medida que el frente se desplace, la interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste mantendrá el potencial de tormentas de consideración. Los modelos prevén lluvias intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde las acumulaciones podrían ubicarse entre las más altas de la semana. Este pulso húmedo también alcanzará al sureste y la península de Yucatán, donde seguirán los chubascos y episodios de lluvia fuerte.

Qué ocurrirá con el evento "Norte" en México El evento de "Norte" será protagonista en Oaxaca y Chiapas, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h y oleaje de hasta tres metros en el golfo de Tehuantepec. En la costa de Veracruz las ráfagas también serán significativas, mientras que Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo tendrán viento sostenido y oleaje elevado durante gran parte del día.

méxico El pronóstico para México indica una jornada navideña con frío nocturno y posibles heladas en zonas altas. Shutterstock La masa polar reforzará el ambiente frío, especialmente al amanecer en zonas del norte, noreste, oriente y centro. Estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central seguirán con temperaturas muy bajas, heladas aisladas y ráfagas de viento que también se extenderán al Valle de México. Durante la tarde, aunque algunas regiones podrían recuperar algo de temperatura, el viento frío continuará dominando.