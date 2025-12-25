Este es el pronóstico en México para esta Navidad: lluvias intensas y fuertes vientos
El pronóstico del clima en México para este jueves 25 de diciembre anticipa lluvias fuertes en el sureste, viento intenso en el noroeste y una Navidad marcada por frío nocturno y posibles heladas en zonas altas.
El jueves llega con un escenario inestable en varias regiones de México, impulsado por el avance del frente frío número 16 y una masa de aire polar que reforzará el descenso térmico. Según el pronóstico de la Conagua, el sistema se moverá sobre el sur del golfo de México y el norte de la península de Yucatán, desencadenando un día de lluvias abundantes, vientos fuertes y un marcado enfriamiento en el norte, noreste, oriente y centro del país.
A medida que el frente se desplace, la interacción con un canal de baja presión en el oriente y sureste mantendrá el potencial de tormentas de consideración. Los modelos prevén lluvias intensas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde las acumulaciones podrían ubicarse entre las más altas de la semana. Este pulso húmedo también alcanzará al sureste y la península de Yucatán, donde seguirán los chubascos y episodios de lluvia fuerte.
Te Podría Interesar
Qué ocurrirá con el evento "Norte" en México
El evento de "Norte" será protagonista en Oaxaca y Chiapas, con rachas que podrían alcanzar entre 70 y 90 km/h y oleaje de hasta tres metros en el golfo de Tehuantepec. En la costa de Veracruz las ráfagas también serán significativas, mientras que Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo tendrán viento sostenido y oleaje elevado durante gran parte del día.
La masa polar reforzará el ambiente frío, especialmente al amanecer en zonas del norte, noreste, oriente y centro. Estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central seguirán con temperaturas muy bajas, heladas aisladas y ráfagas de viento que también se extenderán al Valle de México. Durante la tarde, aunque algunas regiones podrían recuperar algo de temperatura, el viento frío continuará dominando.
En paralelo, el Pacífico y el golfo de México aportarán humedad adicional hacia el occidente, centro y sur del país. Esto mantendrá la presencia de nubes y lluvias dispersas en regiones como Michoacán, Guerrero, Jalisco y parte del altiplano, aunque con menor intensidad que en el oriente y el sureste.