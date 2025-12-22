Romeritos con mole: la receta clásica de navidad mexicana

Esta receta tradicional es un platillo emblemático de la navidad mexicana, lleno de historia y sabor. Los romeritos con mole combinan ingredientes sencillos con una preparación cuidadosa que da como resultado un guiso profundo y reconfortante. Esta receta se disfruta especialmente en reuniones familiares y celebraciones especiales.

La receta de romeritos con mole se prepara principalmente durante la navidad y la cuaresma.

1- Limpia y lava muy bien los romeritos , retira los tallos gruesos.

2- Cuece los romeritos en agua con sal durante 10 minutos, escurre y reserva.

3- Pela y cuece las papas cambray hasta que estén suaves; córtalas a la mitad.

4- En una olla grande, calienta el aceite y disuelve la pasta de mole con el caldo de pollo a fuego medio.

5- Agrega los romeritos, las papas y los nopales al mole, mezcla suavemente.

6- Incorpora el camarón seco y cocina todo junto por 15 minutos.

7- Ajusta de sal y deja reposar antes de servir.

Esta receta tiene raíces prehispánicas que se adaptaron con ingredientes coloniales. Esta receta tiene raíces prehispánicas que se adaptaron con ingredientes coloniales. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Los romeritos con mole son una receta que representa la esencia de la navidad en muchas mesas mexicanas. Su sabor equilibrado entre lo herbal de los romeritos y la intensidad del mole crea un platillo único y lleno de tradición. Esta receta se disfruta mejor acompañada de tortitas de camarón, arroz blanco o pan bolillo. Prepararla es una forma de mantener vivas las costumbres familiares y compartir momentos especiales alrededor de la mesa. Sin duda, es una receta que conecta generaciones y convierte cualquier celebración en una experiencia memorable. ¡A disfrutar!