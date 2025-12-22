Romeritos con mole: la receta clásica de navidad mexicana
Prepara esta receta paso a paso de romeritos con mole, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta tradicional es un platillo emblemático de la navidad mexicana, lleno de historia y sabor. Los romeritos con mole combinan ingredientes sencillos con una preparación cuidadosa que da como resultado un guiso profundo y reconfortante. Esta receta se disfruta especialmente en reuniones familiares y celebraciones especiales.
Ingredientes para unos romeritos con mole perfectos
Rinde 6 porciones.
- 1 kg de romeritos frescos.
- 500 g de mole poblano en pasta.
- 500 g de papas cambray.
- 300 g de nopales cocidos.
- 250 g de camarón seco.
- 3 tazas de caldo de pollo.
- 3 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Limpia y lava muy bien los romeritos, retira los tallos gruesos.
2- Cuece los romeritos en agua con sal durante 10 minutos, escurre y reserva.
3- Pela y cuece las papas cambray hasta que estén suaves; córtalas a la mitad.
4- En una olla grande, calienta el aceite y disuelve la pasta de mole con el caldo de pollo a fuego medio.
5- Agrega los romeritos, las papas y los nopales al mole, mezcla suavemente.
6- Incorpora el camarón seco y cocina todo junto por 15 minutos.
7- Ajusta de sal y deja reposar antes de servir.
De la cocina a la mesa
Los romeritos con mole son una receta que representa la esencia de la navidad en muchas mesas mexicanas. Su sabor equilibrado entre lo herbal de los romeritos y la intensidad del mole crea un platillo único y lleno de tradición. Esta receta se disfruta mejor acompañada de tortitas de camarón, arroz blanco o pan bolillo. Prepararla es una forma de mantener vivas las costumbres familiares y compartir momentos especiales alrededor de la mesa. Sin duda, es una receta que conecta generaciones y convierte cualquier celebración en una experiencia memorable. ¡A disfrutar!