Presenta:

México

|

Receta

Romeritos con mole: la receta clásica de navidad mexicana

Prepara esta receta paso a paso de romeritos con mole, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Cada familia suele modificar la receta según su región y tradición culinaria.

Cada familia suele modificar la receta según su región y tradición culinaria.

Shutterstock

Esta receta tradicional es un platillo emblemático de la navidad mexicana, lleno de historia y sabor. Los romeritos con mole combinan ingredientes sencillos con una preparación cuidadosa que da como resultado un guiso profundo y reconfortante. Esta receta se disfruta especialmente en reuniones familiares y celebraciones especiales.

Te Podría Interesar

La receta de romeritos con mole se prepara principalmente durante la navidad y la cuaresma.
La receta de romeritos con mole se prepara principalmente durante la navidad y la cuaresma.

La receta de romeritos con mole se prepara principalmente durante la navidad y la cuaresma.

Ingredientes para unos romeritos con mole perfectos

Rinde 6 porciones.

  • 1 kg de romeritos frescos.
  • 500 g de mole poblano en pasta.
  • 500 g de papas cambray.
  • 300 g de nopales cocidos.
  • 250 g de camarón seco.
  • 3 tazas de caldo de pollo.
  • 3 cucharadas de aceite vegetal.
  • Sal al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Limpia y lava muy bien los romeritos, retira los tallos gruesos.

2- Cuece los romeritos en agua con sal durante 10 minutos, escurre y reserva.

3- Pela y cuece las papas cambray hasta que estén suaves; córtalas a la mitad.

4- En una olla grande, calienta el aceite y disuelve la pasta de mole con el caldo de pollo a fuego medio.

5- Agrega los romeritos, las papas y los nopales al mole, mezcla suavemente.

6- Incorpora el camarón seco y cocina todo junto por 15 minutos.

7- Ajusta de sal y deja reposar antes de servir.

Esta receta tiene raíces prehispánicas que se adaptaron con ingredientes coloniales.
Esta receta tiene ra&iacute;ces prehisp&aacute;nicas que se adaptaron con ingredientes coloniales.

Esta receta tiene raíces prehispánicas que se adaptaron con ingredientes coloniales.

De la cocina a la mesa

Los romeritos con mole son una receta que representa la esencia de la navidad en muchas mesas mexicanas. Su sabor equilibrado entre lo herbal de los romeritos y la intensidad del mole crea un platillo único y lleno de tradición. Esta receta se disfruta mejor acompañada de tortitas de camarón, arroz blanco o pan bolillo. Prepararla es una forma de mantener vivas las costumbres familiares y compartir momentos especiales alrededor de la mesa. Sin duda, es una receta que conecta generaciones y convierte cualquier celebración en una experiencia memorable. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas