Deliciosa receta de lomo de cerdo relleno perfecta para navidad

Esta receta de lomo de cerdo relleno es una opción perfecta para celebrar la navidad en familia, combinando sabores tradicionales con una presentación elegante. La receta destaca por su jugosidad, su relleno aromático y su versatilidad, ideal para ocasiones especiales y comidas festivas que buscan sorprender.

En muchas casas, esta receta se prepara con antelación para intensificar sus sabores.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalentar el horno a 180 °C.

2- Salpimentar el lomo por ambos lados y frotar con los ajos picados.

3- Colocar el jamón, el queso, las ciruelas y las nueces sobre el lomo.

4- Enrollar cuidadosamente y atar con hilo de cocina.

5- Sellar el lomo en una sartén con aceite caliente hasta dorar.

6- Colocar en una bandeja para horno, añadir vino, caldo, romero y laurel.

7- Hornear durante 60 minutos, regando ocasionalmente con sus jugos.

8- Retirar, dejar reposar 10 minutos y cortar en rodajas.

La receta admite rellenos dulces o salados según la región y la tradición.

De la cocina a la mesa

Esta receta de lomo de cerdo relleno es ideal para una comida de navidad memorable, ya que combina sencillez, sabor y una presentación espectacular. El contraste entre la carne jugosa, el relleno dulce y el queso fundido crea un equilibrio delicioso que agrada a todos los paladares. Además, es una receta que permite adaptaciones según gustos personales, cambiando el relleno o las hierbas aromáticas. Servido con guarniciones como puré de papas, verduras asadas o una ensalada fresca, se convierte en el plato principal perfecto para compartir en celebraciones especiales. ¡A disfrutar!