Helado de banana casero: una receta fácil y perfecta para preparar sin máquina

Una receta para aprender a preparar helado de banana en casa usando frutas maduras, con un resultado suave y delicioso.

La receta de helado de banana más fácil y rica.

El helado de banana casero es una receta simple que sorprende por el resultado. Sin máquinas especiales logra una textura cremosa y un sabor intenso a fruta madura, perfecto para los días de calor o como postre liviano después de una comida. Es una preparación que aprovecha bananas bien maduras, esas que muchas veces quedan olvidadas en la frutera. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 4 bananas maduras

  • 200 ml de crema de leche

  • 100 ml de leche

  • 3 cucharadas de azúcar o miel (ajustable)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

  • Jugo de ½ limón

El helado de banana puedes decorarlo con lo que más te guste Foto: Shutterstock
Una preparación fácil que transforma bananas maduras en un helado cremoso.

Paso a paso de la receta

  1. Pelá las bananas y cortalas en rodajas.

  2. Colocá las rodajas en un recipiente y agregá el jugo de limón para evitar que se oxiden.

  3. Llevá las bananas al freezer durante al menos 2 horas, hasta que estén bien congeladas.

  4. Colocá las bananas congeladas en la licuadora o procesadora.

  5. Agregá la crema de leche y la leche.

  6. Incorporá el azúcar o miel y la vainilla.

  7. Procesá a velocidad media, deteniéndote de a momentos para bajar la mezcla de los bordes, hasta lograr una crema espesa y homogénea.

  8. Probá y ajustá el dulzor si es necesario.

  9. Volcá la mezcla en un recipiente apto freezer.

  10. Llevá al freezer por 1 a 2 horas para que tome más cuerpo.

  11. Retirá unos minutos antes de servir para lograr una textura más cremosa.

  12. Serví solo o con toppings como chocolate rallado, nueces o frutas frescas.

