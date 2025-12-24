Helado de banana casero: una receta fácil y perfecta para preparar sin máquina
Una receta para aprender a preparar helado de banana en casa usando frutas maduras, con un resultado suave y delicioso.
El helado de banana casero es una receta simple que sorprende por el resultado. Sin máquinas especiales logra una textura cremosa y un sabor intenso a fruta madura, perfecto para los días de calor o como postre liviano después de una comida. Es una preparación que aprovecha bananas bien maduras, esas que muchas veces quedan olvidadas en la frutera. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
4 bananas maduras
200 ml de crema de leche
100 ml de leche
3 cucharadas de azúcar o miel (ajustable)
1 cucharadita de esencia de vainilla
Jugo de ½ limón
Paso a paso de la receta
-
Pelá las bananas y cortalas en rodajas.
Colocá las rodajas en un recipiente y agregá el jugo de limón para evitar que se oxiden.
Llevá las bananas al freezer durante al menos 2 horas, hasta que estén bien congeladas.
Colocá las bananas congeladas en la licuadora o procesadora.
Agregá la crema de leche y la leche.
Incorporá el azúcar o miel y la vainilla.
Procesá a velocidad media, deteniéndote de a momentos para bajar la mezcla de los bordes, hasta lograr una crema espesa y homogénea.
Probá y ajustá el dulzor si es necesario.
Volcá la mezcla en un recipiente apto freezer.
Llevá al freezer por 1 a 2 horas para que tome más cuerpo.
Retirá unos minutos antes de servir para lograr una textura más cremosa.
Serví solo o con toppings como chocolate rallado, nueces o frutas frescas.