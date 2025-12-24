Turrón de Alicante tradicional: la mejor receta de navidad
Prepara esta receta paso a paso de turrón de Alicante, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta tradicional de navidad de turrón de Alicante es un clásico imprescindible en las mesas festivas. Su textura dura y crujiente, elaborada a base de almendras y miel, representa siglos de tradición repostera. Preparar esta receta en casa permite disfrutar un dulce auténtico y lleno de historia.
Ingredientes para un turrón de Alicante perfecto
Rinde 8 porciones.
- 300 g de almendras tostadas enteras.
- 200 g de miel pura.
- 150 g de azúcar.
- 1 clara de huevo.
- 1 oblea grande o 2 pequeñas.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- En una olla a fuego medio, calienta la miel y el azúcar, removiendo constantemente hasta que se integren.
2- Bate ligeramente la clara de huevo y agrégala poco a poco a la mezcla caliente sin dejar de remover.
3- Cocina a fuego bajo hasta obtener una mezcla espesa y homogénea.
4- Incorpora las almendras tostadas y mezcla bien para que queden cubiertas.
5- Coloca una oblea en un molde rectangular y vierte la mezcla encima.
6- Presiona bien y cubre con la otra oblea.
7- Deja enfriar completamente antes de cortar y servir.
De la cocina a la mesa
El turrón de Alicante es una receta de navidad que combina sencillez, tradición y sabor intenso. Prepararlo en casa es una excelente forma de mantener vivas las costumbres culinarias y compartir un dulce lleno de significado. Esta receta destaca por su equilibrio entre la dulzura de la miel y el sabor tostado de las almendras, logrando una textura firme y crujiente. Además, puede conservarse durante varios días, lo que lo convierte en una opción ideal para celebraciones prolongadas. ¡A disfrutar!