Turrón de Alicante tradicional: la mejor receta de navidad

Esta receta tradicional de navidad de turrón de Alicante es un clásico imprescindible en las mesas festivas. Su textura dura y crujiente, elaborada a base de almendras y miel, representa siglos de tradición repostera. Preparar esta receta en casa permite disfrutar un dulce auténtico y lleno de historia.

La receta original no utiliza harinas ni conservantes, solo ingredientes naturales.

1- En una olla a fuego medio, calienta la miel y el azúcar, removiendo constantemente hasta que se integren.

2- Bate ligeramente la clara de huevo y agrégala poco a poco a la mezcla caliente sin dejar de remover.

3- Cocina a fuego bajo hasta obtener una mezcla espesa y homogénea.

4- Incorpora las almendras tostadas y mezcla bien para que queden cubiertas.

5- Coloca una oblea en un molde rectangular y vierte la mezcla encima.

6- Presiona bien y cubre con la otra oblea.

7- Deja enfriar completamente antes de cortar y servir.

Esta receta se mantiene casi intacta desde hace siglos en la repostería española. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El turrón de Alicante es una receta de navidad que combina sencillez, tradición y sabor intenso. Prepararlo en casa es una excelente forma de mantener vivas las costumbres culinarias y compartir un dulce lleno de significado. Esta receta destaca por su equilibrio entre la dulzura de la miel y el sabor tostado de las almendras, logrando una textura firme y crujiente. Además, puede conservarse durante varios días, lo que lo convierte en una opción ideal para celebraciones prolongadas. ¡A disfrutar!