"Me tiré porque tenía calor", una mujer se arrojó a un río contaminado y lograron rescatarla

Ocurrió en Tigre. No está claro si se trató de una conducta suicida porque la mujer no evitó su rescate. Video

Una situación extrema y desesperante se dio en las últimas horas en el río en Tigre, luego de que una mujer se arrojara desde el puente Taurita a las aguas contaminadas. Un fuerte operativo debió desplegarse para rescatarla.

Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron las imágenes de una mujer intentando lanzarse desde el puente. Ante esta situación, se activó el protocolo de Protección Ciudadana, utilizando un dron de seguridad para monitorear la escena hasta la llegada de los servicios de emergencia.

En el operativo de rescate intervinieron la Defensa Civil, el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y los Bomberos Voluntarios. Gracias al uso de una soga, lograron sacarla rápidamente del río y trasladarla al hospital.

Mujer se arroja al río El rescate de la mujer que se tiró del puente “Tras el operativo, le salvaron la vida a esta mujer, cuyo comportamiento es difícil de entender, porque la secuencia no parece un intento de suicidio. Ella no se entregó, sino que incluso nadaba en medio de esta agua tan complicada, queriendo volver hacia la orilla”, explicaron testigos. Por su parte, la mujer habría dicho: "Me tiré del puente porque tenía calor", según reveló el medio 24con.