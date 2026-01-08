El director técnico Pedro Troglio habría sido víctima de una megaestafa en La Plata

Una reconocida constructora de La Plata quedó en el centro de una investigación judicial que crece hora a hora. Se trata de la empresa ABES Desarrolladora de Negocios, que enfrenta una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta. Según consta en la presentación judicial, habría más de 160 damnificados. En las últimas horas se conoció que una de las víctimas sería el exfutbolista y actual director técnico de Banfield, Pedro Troglio .

La denuncia fue presentada por Troglio junto a su esposa, Alejandra Soledad Alonso, y apunta contra los administradores de la firma, Diego Lacki y Macarena Núñez . En el escrito judicial al cual accedió MDZ , el matrimonio sostiene que invirtió sus ahorros familiares en distintos fideicomisos inmobiliarios promovidos por la empresa, bajo la promesa de rentas mensuales y entrega asegurada de las unidades, algo que finalmente nunca ocurrió.

Según relataron en la denuncia, el contacto con los responsables de ABES se inició en 2023, en el marco de reuniones sociales a las que Troglio fue invitado por personas de su máxima confianza. En esos encuentros, Diego Lacki se presentaba como dueño de la empresa y exponía las ventajas de invertir en desarrollos inmobiliarios “en pozo”.

“Lacki mostraba la solidez y seriedad de la firma que representaba”, señalaron Troglio y Alonso en la presentación judicial, al explicar los motivos que los llevaron a avanzar con la inversión.

La primera operación se concretó en marzo de 2024, cuando Alejandra Alonso suscribió la adhesión al fideicomiso “ABES Dezzeo” por un departamento valuado en más de 64 mil dólares. Allí se estipuló el pago de una renta mensual hasta la entrega de la unidad. Sin embargo, según denunciaron, “ese pago fue discontinuo y ante los incumplimientos, frente a nuestra queja lo pagaban. A la fecha hace meses que no se abona”.

Meses después, el matrimonio volvió a invertir, esta vez en el fideicomiso “ABES Lucero”, por una suma superior a los 93 mil dólares. En ese momento, Troglio se encontraba en el exterior por su actividad profesional y, según consta en el escrito, fue convencido de cerrar la operación de manera urgente. “Lacki lo convenció a Pedro de que no debía perder la oportunidad, que había otros potenciales inversores y que la finalización de la obra era inminente”, indicaron.

Obras paralizadas y sospecha de estafa

Con el paso del tiempo, el escenario se repitió en ambos emprendimientos. “Ambos edificios están parados, no fueron concluidos ni entregados, e incluso la renta asegurada fue discontinuada”, afirmaron los denunciantes, al describir el perjuicio económico sufrido.

Estafa La Plata 2

En la denuncia también se plantea una fuerte sospecha sobre el destino de los fondos aportados. “Es evidente que esos fondos no fueron aplicados al fideicomiso, sino que fueron apropiados por Lacki en sus cuentas personales en el exterior del país”, sostuvieron, al tiempo que advirtieron que la empresa ya atravesaba serios problemas financieros al momento de captar inversores.

Las medidas que pide la denuncia

Por estos hechos, Troglio y su esposa solicitaron a la Justicia una serie de medidas, entre ellas allanamientos, secuestro de documentación, peritajes contables y técnicos sobre el estado real de las obras, así como la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para los denunciados.

La causa avanza y suma nuevos damnificados, mientras la investigación busca determinar si existió un esquema sistemático de estafas que afectó a más de un centenar de inversores, entre ellos, el propio Pedro Troglio.

Leé la denuncia completa