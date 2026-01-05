Megaestafa en La Plata: más de 160 inversores damnificados por una constructora

La constructora ABES, hasta hace poco una firma de prestigio en la ciudad de La Plata , quedó en el centro de una investigación judicial que crece hora a hora. En las últimas jornadas se radicaron numerosas denuncias penales contra los administradores de ABES Constructora y Desarrolladora de Negocios, en un conflicto que ya tendría más de 160 damnificados y que involucra a vecinos comunes y a reconocidas personalidades del ámbito local.

Según surge de las presentaciones judiciales, l os inversores denuncian una serie de graves irregularidades . Entre ellas, la presunta utilización del dinero aportado para fines distintos a los emprendimientos pactados, la promesa de un sistema de “renta garantizada” que habría sido utilizada como método de captación y luego incumplida, informes oficiales de avance de obra que no se corresponden con la realidad y la recepción de fondos en cuentas offshore a nombre del principal administrador de la firma.

Los damnificados adquirieron viviendas y cocheras en al menos doce edificios desarrollados por ABES. Hoy, todos ellos se encuentran atrapados en un escenario de incertidumbre, enojo y desamparo. A este cuadro se suman denuncias y demandas ya iniciadas en 2023 por incumplimientos en la entrega de unidades, problemas en la escrituración y reclamos por presuntos daños y perjuicios, lo que demuestra que la situación no es nueva.

Pese a que las obras se encuentran paralizadas desde comienzos de 2025, los administradores habrían continuado con la comercialización de unidades como si nada ocurriera. De hecho, durante 2024 y 2025 se lanzaron a la venta dos nuevos edificios que, aunque habían sido vendidos casi en su totalidad, nunca se iniciaron. En algunos casos, incluso, no contaban con planos de obra aprobados.

La reciente modificación del código urbano de la capital bonaerense suma un nuevo foco de preocupación para quienes compraron en esos emprendimientos, ya que podría comprometer seriamente la viabilidad de las construcciones proyectadas.

La causa la lleva adelante el Juzgado de Garantías en lo Penal N° 3 de La Plata a cargo de Pablo Raele, mientras que la investigación está a cargo del fiscal Gonzalo Petitbosni.

“Propietarios sin propiedad”

Así se definen muchos de los inversores, para quienes las palabras ya no alcanzan para describir el drama que atraviesan. Entre los nombres señalados en las denuncias aparecen Diego Lacki y Macarena Núñez, quienes se presentaban ante los compradores como representantes de la empresa y responsables de la gestión de ventas, firma de contratos y percepción de dinero.

Estafa La Plata 2

En los últimos días aparecieron afiches en distintos edificios sin terminar denunciando a Lacki, al que señalan como “dueño encubierto de la empresa constructora ABES” y alertan bajo la consigna “No te dejes estafar”.

El universo de víctimas es amplio y diverso. Hay quienes invirtieron sus ahorros en más de un departamento y otros que confiaron todo lo que tenían para acceder a su primera vivienda. Algunos incluso dejaron planificada la salida de sus alquileres para mudarse a unidades que, según los plazos prometidos por ABES, debían estar terminadas. Hoy, aseguran, no saben dónde dormir.

Mientras tanto, los administradores de la firma se niegan a brindar información sobre el destino de los fondos, el estado real de las obras y el nivel de endeudamiento de la empresa. A esto se suma un dato que genera especial inquietud entre los damnificados: los responsables ingresaron y egresaron del país con frecuencia, lo que despierta el temor de una posible fuga, la alteración de pruebas o la destrucción de documentación clave para la investigación judicial, según la defensa de los damnificados.