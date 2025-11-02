Polémica en la previa del clásico: sacaron la estatua del Loco Julio del Feliciano Gambarte

La dirigencia del Tomba decidió sacar de la platea sur del Feliciano Gambarte la estatua del Loco Julio, reconocido hincha bodeguero, y generó polémica.

En la previa del Clásico de Cuyo, entre Godoy Cruz Antonio Tomba y San Martín de San Juan, que se disputará este domingo desde las 18.30 en el Feliciano Gambarte, por la fecha 14 del Torneo Clausura, una decisión de la dirigencia tombina generó polémica.

Es que muchos hinchas se sorprendieron al ver que sacaron de la platea sur del remodelado estadio bodeguero la estatua del Loco Julio, el histórico y reconocido simpatizante del club fallecido en 2020, que había sido inmortalizado en un sector de esa tribuna.

Según algunas versiones oficiales, la decisión tuvo que ver con un pedido de la televisación, aunque la mayoría se inclina por qué la misma tiene que ver con algunas creencias que hablan "cortar la mala racha" en el Gambarte, donde Godoy Cruz no ha ganado desde que regresó, en julio de este año.

Tras conocerse esta noticia, los impulsores y hacedores de la estatua, "La Página Bodeguera", realizaron el reclamo a través de las redes sociales y pidieron explicaciones al respecto.

"Por motivos que desconocemos, la estatua del Loco Julio no se encuentra en la platea sur de nuestro Feliciano Gambarte. En el transcurso del sábado nos enteramos que la misma fue retirada de su ubicación en la tribuna", manifestaron.