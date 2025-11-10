El palazo de Ruggeri a Gallardo y los jugadores de River tras la derrota en el Superclásico: "Les quedó grande..."

Oscar Ruggeri, campeón de la Libertadores como jugador de River, fue muy crítico de Gallardo y el plantel por el pésimo presente del equipo.

River Plate continúa profundizando su crisis futbolística. Con la contundente derrota de este domingo en el Superclásico, quedó comprometido tanto en el torneo Clausura como en la clasificación para las copas internacionales del año que viene, lo que despertó muchas críticas dentro del mundo millonario. Entre ellas, se destaca la de Oscar Ruggeri.

El Cabezón, que jugó para la Banda entre 1985 y 1988 (una época gloriosa en la que ganó un campeonato de Primera División, una Libertadores y la única Intercontinental en la historia del club), apuntó este lunes contra el DT y el plantel: "El gran desorden que hay es responsabilidad de Marcelo Gallardo y de los jugadores. En la cancha, ellos, y él afuera", opinó en F90, por la señal de ESPN.

"Me parece que River le está quedando grande a los jugadores. A varios, eh; no a todos, pero sí a muchos", agregó en el mismo sentido. Y se explayó: "Cuando llegaron, nosotros decíamos: 'Che, este está bien, es bueno'. Pero no están cumpliendo con las expectativas que crearon de entrada".

En la misma sintonía, el exdefensor campeón del mundo destacó un aspecto importante en el que cree que el equipo está fallando: "En los momentos difíciles, algo tenés que sacar vos. Hay que pararse ahí en la cancha. Pero se van cayendo dos o tres y no tenés a esos tipos que te levantan, que te motivan, que te pegan el empujón y te ponen otra vez en partido".