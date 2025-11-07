Por cuánto tiempo es el nuevo contrato de Franco Colapinto con Alpine

Franco Colapinto fue confirmado en la previa del Gran Premio de Brasil, reforzando su proyección en la F1.

Franco Colapinto celebra en Interlagos la renovación de su contrato con Alpine, en la antesala del Gran Premio de Brasil.

Luego de varias semanas de especulaciones, Alpine oficializó la renovación del contrato de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El anuncio llegó justo antes del Gran Premio de Brasil, una de las citas más esperadas por los fanáticos latinoamericanos, y representa un paso clave en la consolidación del joven argentino dentro del equipo francés.

El nuevo acuerdo será por un año, lo que le permitirá disputar el calendario completo de 2026. Con esta extensión, Colapinto continuará desarrollándose en la categoría más prestigiosa del automovilismo mundial.

Colapinto anuncio oficial Alpine 2026 Franco Colapinto fue anunciado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026. Foto: @AlpineF1Team Un año de crecimiento y confianza El piloto de 22 años debutó esta temporada con Alpine tras reemplazar a Jack Doohan, que inició el año como piloto titular de la escudería francesa, aunque solo corrió seis carreras. Su regularidad y adaptación al monoplaza llamaron la atención del equipo técnico, al punto de igualar —y en algunos circuitos superar— el rendimiento de su compañero Pierre Gasly.

Aunque aún no consiguió sumar puntos, la confianza del equipo en su evolución fue determinante. El director deportivo, Flavio Briatore, respaldó públicamente al argentino y destacó su madurez, por encima de otros candidatos al segundo asiento del equipo, como Paul Aron y Jack Doohan.

Franco Colapinto, orgullo argentino en Interlagos La renovación fue confirmada este viernes en el circuito de Interlagos, en la previa del Gran Premio de Brasil, donde Colapinto correrá arropado por una gran cantidad de hinchas sudamericanos. Este anuncio le otorga la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la máxima categoría del automovilismo.