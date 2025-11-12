Steve Nielsen habló sobre Franco Colapinto y prometió que Alpine le dará un auto "para ver realmente de lo que es capaz"

El director deportivo de Alpine , Steve Nielsen , aseguró que la escudería francesa trabaja para ofrecerle a Franco Colapinto un monoplaza con mayor rendimiento el próximo año. “Deseamos darle un monoplaza más competitivo para medir su rendimiento”, expresó el directivo durante el Gran Premio de Brasil.

La escudería confirmó la continuidad del piloto argentino dentro del equipo para la temporada 2026, año en que la Fórmula 1 estrenará un nuevo reglamento técnico que modificará por completo los chasis y motores.

Para Colapinto , será su primera temporada completa desde su debut en la máxima categoría, que fue en 2024 con Williams. Allí disputó las últimas nueve carreras del año, y en 2025 pasó a ser titular de Alpine a partir del Gran Premio de Imola, en reemplazo de Jack Doohan.

En diálogo con Motorsport, Nielsen destacó la actitud profesional y la evolución del piloto pilarense: “Franco es una persona abierta, honesta, que admite sus errores y trabaja muy bien con el equipo. Tuvo un comienzo difícil, pero poco a poco alcanzó un nivel de rendimiento similar al de Pierre, que para nosotros es una referencia conocida”, señaló.

El directivo también explicó que Colapinto debutó con un auto sin desarrollo durante la segunda mitad del año, ya que Alpine decidió enfocar todos sus recursos en el proyecto del coche de 2026.

steve nielsen alpine El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, destacó la evolución de Franco Colapinto. X @alpineclub_esp

“Había otros pilotos que podríamos haber elegido, pero Franco ya pasó por la etapa de errores iniciales y ahora puede concentrarse en su rendimiento. Esperamos poder darle un coche mucho mejor el año que viene para ver realmente de lo que es capaz”, agregó.

Gasly, la referencia del proyecto de Alpine

Por su parte, el francés Pierre Gasly se mantiene como una figura clave para la escudería por su experiencia y conocimiento técnico. “Tener una referencia conocida como Pierre es clave cuando se está desarrollando un coche nuevo. Nos permite medir el rendimiento real del auto y de su compañero. Eso es lo que buscamos con esta dupla”, explicó Nielsen.

El directivo concluyó con una mirada optimista sobre el futuro del equipo: “Ambos pilotos tienen potencial para mucho más. Si logramos darles un coche a la altura, Franco podrá demostrar todo su talento y Pierre liderará al equipo hacia los resultados que queremos alcanzar".

Próxima parada: Las Vegas

Franco Colapinto volverá a competir el fin de semana del 23 de noviembre, cuando se dispute el Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas carreras del año, antes de iniciar la preparación para su primera temporada completa con Alpine en 2026.