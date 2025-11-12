El fuerte vaticinio de Pierre Gasly sobre la temporada 2026 de Alpine con Colapinto.

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en la escudería francesa, se mostró optimista con el monoplaza que están preparando de cara al próximo año.

No obstante, el ganador del Gran Premio de Italia en 2021 sabe que la temporada 2025 ya se acabó para la escudería con sede en Estone y es por ello que ya se están preparando para el próximo año donde tiene muchas expectativas con el monoplaza y con la idea de volver a luchar por los puestos de arriba en el campeonato de constructores.

El fuerte vaticinio de Gasly sobre la temporada 2026 de Alpine Ahora, a falta de tres carreras para el final del 2025 en la Fórmula 1, Pierre Gasly lanzó un vaticinio sobre la temporada 2026 de Alpine con Franco Colapinto como su compañero de equipo: “Desafortunadamente, este año estamos últimos en el campeonato, pero quizás el año que viene podamos decir ‘afortunadamente’. Tenemos más tiempo en el túnel de viento que todos los demás equipos, estamos en una posición ventajosa", sentenció en diálogo con Canal Plus F1.

colapinto gasly Franco Colapinto y Pierre Gasly saben que tendrán uno de los autos más veloces de la parrilla en 2026. X @AlpineF1Team Por otra parte, el piloto francés destacó el cambio de las regulaciones en el grupo motor, donde Alpine dejará los motores Renault y pasará a tener motor Mercedes, que en los papeles se posiciona como el gran candidato a proveer el mejor paquete en esa área: “Hay equipos que quedarán ‘eliminados’ al inicio de la temporada 2026 debido a sus motores. Por lo que se dice, otros fabricantes de motores lo están teniendo mucho más difícil. Por lo que sé en la fábrica, el motor Mercedes será la referencia“, sentenció.