Bernie Ecclestone elogió a Colapinto tras ser confirmado como piloto de Alpine: "Se lo nota con mucha..."

El histórico mandamás de la Fórmula 1 aprovechó para dedicarle unas palabras a Franco Colapinto luego de que la escudería francesa lo confirmara para 2026.

Franco Colapinto no tuvo el mejor rendimiento durante la temporada 2025. De las 17 carreras que disputó, en ninguna terminó dentro del top 10 por lo que no pudo sumar puntos hasta el momento. Sin embargo, su actitud y su gran destreza dentro de la pista le valieron para que Alpine lo confirme como el segundo piloto de cara al 2026.

Durante el Gran Premio de Brasil, el pilarense recibió mucho apoyo por parte de los fanáticos que lo fueron a alentar, de todo el equipo de Alpine, de Flavio Briatore y también de Bernie Ecclestone. El histórico mandamás de la Fórmula 1 (estuvo 40 años) dijo presente en Interlagos y disfrutó de la carrera que tuvo como ganador a Lando Norris.

El elogio de Bernie Ecclestone a Franco Colapinto Además, aprovechó para hablar sobre Franco Colapinto, a quien lo elogió y destacó sus tres virtudes principales que le permitieron seguir en la Máxima en 2026: “Es muy talentoso. Se lo nota con mucha dedicación y compromiso", sentenció, pero también aseguró que hay que ser pacientes con él y dejarlo progresar dentro de la categoría.

Bernie Ecclestone fue condenado por la justicia británica Foto: F1 Bernie Ecclestone llenó de elogios a Franco Colapinto. Foto: F1 Por otra parte, Bernie Ecclestone también elogió a Alpine, equipo que espera dar un gran salto de rendimiento en 2026, con los nuevos autos, regulaciones y el motor Mercedes: “Está en el equipo adecuado. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Estas cosas son nuevas, así que tendremos que esperar a ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse“, mencionó.