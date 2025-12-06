¡Bomba! Rosario Central va por un jugador top de River que quedó relegado por Gallardo

River está haciendo una importante limpieza de plantel y podría venderle a Central un destacado futbolista que casi no ha tenido oportunidades en el equipo.

River Plate, tras un muy flojo 2025, se encuentra trabajando en el armado del equipo para el 2026, en el que aún no sabe si jugará la Libertadores (depende de que Boca sea campeón del Clausura) o la Sudamericana. Y si bien en Núñez ya comenzaron a ver a algunos posibles refuerzos, lo primordial es la limpieza del plantel.

Marcelo Gallardo se desprendió ya de muchos nombres pesados, como Miguel Ángel Borja y varios héroes de Madrid, como Enzo Pérez, Nacho Fernández, Pity Martínez y Milton Casco. Y en las últimas horas, trascendió que Rosario Central podría quedarse con otro destacado futbolista del Millonario, que a pesar de tener mucha jerarquía, casi no ha tenido oportunidades y buscaría su salida.

Rosario Central quiere repatriar a Jeremías Ledesma Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1997344531318964499?s=20&partner=&hide_thread=false {EXCLUSIVO} #RosarioCentral abrió conversaciones para repatriar a Jeremías Ledesma.



#River está dispuesto a transferirlo recuperando parte de la inversión. pic.twitter.com/9BopMH1p58 — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 6, 2025 Se trata de Jeremías Ledesma, que llegó a mediados del 2024 como refuerzo top, aún bajo la dirección técnica de Martín Demichelis, pero que en el año y medio que lleva en el club apenas ha jugado un puñado de partidos. De hecho, la última vez que atajó fue el 20 de septiembre, en la caída por 2-0 como visitante contra Atlético Tucumán por la fecha 9 del Clausura.

El arquero de 32 años, que supo brillar en LaLiga de España con el Cádiz y llegó incluso a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección argentina, surgió de las inferiores canallas y tuvo su debut profesional allí en 2017. Según informó el periodista especializado en fichajes Germán García Grova, en Arroyito ya abrieron conversaciones para repatriar a Conan y en River estarían dispuestos a venderlo para recuperar parte de la inversión (habían pagado por el 3 millones de euros).