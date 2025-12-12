Lautaro Acosta se despidió de Lanús con un palazo a los dirigentes: "La decisión de que no continué fue..."

Lautaro Acosta, que se retiró del fútbol profesional, le dedicó un sentido posteo a Lanús en el que, de paso, apuntó contra la dirigencia del club.

El ahora exdelantero de 37 años, que supo convertirse en uno de los máximos ídolos del cuadro del sur bonaerense, si no el mayor, se despidió del Granate este jueves con un sentido posteo en su cuenta de Instagram, en el que no se privó de pegarles un palazo a los dirigentes, a quienes acusó de echarlo de la institución.

El posteo de Lautaro Acosta para despedirse de Lanús Posteo Lautaro Acosta "Hoy toca despedirme del club de mis amores, del lugar que fue mi casa durante casi 30 años, al cual llegué siendo un nene, con 8 años, y me voy siendo un hombre, un padre. Donde viví los mejores momentos de mi vida, donde reímos, lloramos, pero siempre juntos", comenzó el texto del Laucha.

"Por razones ajenas a mi, me toca irme, pero este no es un adiós, sino un hasta luego, porque el lazo que nos une va más allá de cualquier decisión", añadió luego. Entonces, apuntó contra los titulares de Lanús: "Quiero aclarar que nunca le falté el respeto a nadie, como se quiso instalar, y la decisión de que no continúe en el club (a pesar de que de acepté en primer lugar lo que me propusieron, que fue la séptima/sexta división) fue dirigencial".