La fiesta familiar de la que participó Claudio Úbeda mientras espera la definición de Boca con el DT

Mientras se define su continuidad como entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda disfrutó de una fiesta familiar el pasado fin de semana.

El futuro de Claudio Úbeda en Boca es una incógnita. Tras quedar eliminado en las semifinales del Torneo Clausura, donde quedó marcado por un insólito cambio del Changuito Zeballos, Sifón aún espera por la confirmación oficial de la dirigencia del Xeneize para saber si seguirá al frente o no del equipo en 2026.

En caso de que no siga, la idea de Juan Román Riquelme es traer a Eduardo Domínguez, el flamante técnico campeón del Clausura y del Trofeo de Campeones. Sin embargo, esa posibilidad se fue esfumando poco a poco, y es muy probable que el Barba siga vinculado a Estudiantes durante la próxima temporada.

Claudio Úbeda disfrutó del cumpleaños de 15 de su hija Mientras se define su continuidad, este fin de semana Claudio Úbeda siguió disfrutando de su descanso (tiene hasta el 2 de enero cuando comenzará la pretemporada en el Predio de Ezeiza) y celebró junto a su familia el cumpleaños de 15 de su hija, Josefina, según informó el Diario Olé.

Desde un principio la fecha pactada fue el sábado 20 de diciembre (se disputó el Trofeo de Campeones), pero cuando Boca se había clasificado a las semifinales del Clausura y con la posibilidad de ser campeón del torneo y disputar la gran final con Platense, la esposa de Sifón tuvo una charla con el diseñador, Benito Fernández, para cambiar la fecha de la fiesta.