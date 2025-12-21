El motivo por el que Borja decidió fichar por Cruz Azul pese al interés de Boca

A pesar de todas las especulaciones, Borja finalmente no pasará de River a Boca y se convertirá en refuerzo del Cruz Azul mexicano.

Miguel Ángel Borja protagonizó la primera gran (y breve) novela del mercado de pases argentino. Tras confirmarse que no renovaría con River Plate y quedaría libre en enero, aseguró que no rechazaría jugar en Boca Juniors si se presentaba la oportunidad, lo que desencadenó en una ola de especulaciones y opiniones cruzadas respecto de este hipotético y polémico traspaso.

Y si bien por momentos se habló de que estuvo cerca de llegar a la Ribera e incluso el Colibrí y su entrono expresaron su deseo de vestir la camiseta azul y oro, finalmente, en las últimas horas, se anunció que fichará por el Cruz Azul de México, al que se sumará de manera oficial en los próximos días.

Las pretensiones económicas de Miguel Ángel Borja lo alejaron de Boca Miguel Borja Cruz Azul será el primer club mexicano en el que juegue Borja. @RiverPlate Lo cierto es que existieron las conversaciones entre el Xeneize y el goleador colombiano y hasta se llegó a presentar una primera oferta. Sin embargo, según informó este domingo el diario Olé, las pretensiones económicas del delantero fueron una importante traba, que para la Máquina Cemeneta mexicana no significó un problema mayor.

Borja habría pedido ganar más de lo que ya le venían pagando en el Millonario, lo que en Brandesn 805 resulta inviable, ya que superaba lo que cobran actualmente Edinson Cavani y Leandro Paredes, los dos contratos más altos del club. Además, considerando que tienen planificado incorporar a Paulo Dybala en 2026, no sería conveniente sumarse gastos de este calibre.