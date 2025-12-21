La promesa de Franco Colapinto, con un guiño a Boca, cuando consiga su primer podio en la Fórmula 1: "Subo diciendo..."
Franco Colapinto hizo una promesa que involucra su amor por el Xeneize cuando logre subirse por primera vez al podio en el Gran Circo.
Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones en Buenos Aires para pasar las fiestas junto a su familia. Luego, el pilarense deberá regresar a Enstone para continuar con las pruebas en los simuladores de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Tras un 2025 para el olvido, la escudería francesa hará un importante cambio en su motor (dejará el de Renault y comenzará a utilizar motor Mercedes), además de que invertirán una importante suma de dinero para poder competirle a las grandes escuderías del Gran Circo.
Mientras se prepara para los test de pretemporada en Barcelona (serán en enero) y en la primera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 que será el 6 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia, Franco Colapinto participó de un evento y allí decidió dejar de lado el automovilismo y habló sobre su fanatismo por Boca, y qué es lo que más extraña al vivir lejos de Argentina y, sobre todo, de La Bombonera.
Franco Colapinto y una promesa bostera cuando consiga su primer podio en la F1
“Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan, de chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha“, sentenció.
Por otra parte, el pilarense hizo una promesa, con un guiño al cuadro de la Ribera, sobre el día que consiga subirse a su primer podio en la categoría reina del automovilismo: “Yo creo que cuando haga mi primer podio, subo diciendo ‘Boca, Boca, Boca’”.