La promesa de Franco Colapinto, con un guiño a Boca, cuando consiga su primer podio en la Fórmula 1: "Subo diciendo..."

Franco Colapinto y una promesa 100% bostera cuando logre subirse por primera vez al podio en la F1.

Franco Colapinto disfruta de sus vacaciones en Buenos Aires para pasar las fiestas junto a su familia. Luego, el pilarense deberá regresar a Enstone para continuar con las pruebas en los simuladores de Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Tras un 2025 para el olvido, la escudería francesa hará un importante cambio en su motor (dejará el de Renault y comenzará a utilizar motor Mercedes), además de que invertirán una importante suma de dinero para poder competirle a las grandes escuderías del Gran Circo.

Mientras se prepara para los test de pretemporada en Barcelona (serán en enero) y en la primera fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 que será el 6 de marzo en el Albert Park de Melbourne, Australia, Franco Colapinto participó de un evento y allí decidió dejar de lado el automovilismo y habló sobre su fanatismo por Boca, y qué es lo que más extraña al vivir lejos de Argentina y, sobre todo, de La Bombonera.

Franco Colapinto y una promesa bostera cuando consiga su primer podio en la F1 “Mi familia es muy bostera, a raíz de eso me empezaron a llevar a la cancha y me volví muy fan, de chiquito iba a todos los partidos y ahora que estoy en Europa lo que más me duele es no poder ir a la cancha“, sentenció.