Las condiciones de Eduardo Domínguez para renovar con Estudiantes, ¿con Boca al acecho?

Tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones, Eduardo Domínguez le impuso una serie de condiciones a la dirigencia del Pincha para seguir siendo el DT.

Eduardo Domínguez sigue haciendo historia en Estudiantes. Luego de atravesar un durísimo camino y de estar enemistado con la AFA tras el histórico pasillo de espaldas frente a Rosario Central en Arroyito, el Pincha se consagró campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones.

¿Eduardo Domínguez seguirá en Estudiantes o se irá a Boca? Así, cerró un excelente 2025 y ahora ya se prepara para lo que será la próxima temporada con la Copa Libertadores como principal objetivo. Sin embargo, dentro del club hay un dilema y es que aún no está asegurada la continuidad del Barba en el banco de los suplentes, además podría dejar el club y ¿mudarse a Boca?

Hace un mes, la decisión de la renovación pasaba más por las manos de la CD que del propio DT, pero ahora los roles se dieron vuelta y todo quedará en manos del Barba. En un principio todo parece indicar que seguirá siendo el entrenador del Pincha y eso lo dio a entender con el mensaje que le dejó a los hinchas durante los festejos en La Plata: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos y a la dirigencia. Esperamos ser mejores el año que viene...”.

Las condiciones de Eduardo Domínguez para renovar con Estudiantes Ahora bien, para que Eduardo Domínguez renueve en Estudiantes, este le puso una serie de condiciones a la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón. En primer lugar, habría una mejora salarial (lo menos trascendente). Luego tendrían que fijar objetivos de cara al 2026 y por último unificar criterios para el mercado de pases.

Desde la CD consideran que lo que pesa son los resultados. De hecho, sin ese elemento clave, la continuidad estaría muy lejos de concretarse, incluso podría decirse que estaría frenada. De todos modos, eso no implica que los dirigentes del club no vayan a hacer observaciones. Muchas de ellas apuntarán a las irregularidades que mostró el equipo a lo largo de la temporada, que lo llevaron a transitar una situación límite y quedar muy cerca de no acceder a ninguna competencia internacional. Más allá de los títulos obtenidos, la alegría y la euforia por los festejos, no se puede ignorar que durante gran parte del año estuvo peligrosamente cerca del fracaso.