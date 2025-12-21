En medio de rumores sobre Boca, Eduardo Domínguez habló de su futuro tras ganar el Trofeo de Campeones: "Depende de..."

El cierre de la temporada 2025 encontró a Estudiantes de La Plata en lo más alto. En San Nicolás, el Pincha superó 2-1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones , coronando una semana perfecta y confirmando su fortaleza en los partidos decisivos.

El equipo volvió a responder en los momentos límites, dio vuelta un desarrollo adverso y ratificó la identidad competitiva que lo caracteriza. Para Eduardo Domínguez , el logro significó su quinto título como entrenador del club y un nuevo respaldo deportivo a un ciclo que ya quedó marcado en la historia reciente de la institución.

Sin embargo, la consagración no cerró todos los interrogantes. Mientras los jugadores celebraban y los hinchas copaban las calles de La Plata, el futuro del entrenador volvió a instalarse como tema central.

Durante los festejos, el clima fue de euforia total. Entre cánticos y banderas, la multitud entonó “el Barba es del Pincha, del Pincha no se va”, pidiendo por la continuidad del entrenador. Domínguez tomó el micrófono y, lejos de una confirmación, dejó una frase que resonó fuerte: "Depende de Marcos (Angeleri), no de mí. Esperamos ser mejores el año que viene". La declaración fue interpretada como un mensaje directo hacia la dirigencia y un reflejo de las negociaciones aún abiertas.

Según pudo saber MDZ, el primer ofrecimiento económico realizado por Estudiantes para renovar el contrato habría quedado por debajo de las expectativas del entrenador, lo que habría generado un freno en las conversaciones pese al exitoso cierre de temporada.

Interna dirigencial y versiones desde Boca

El contexto no es menor. A lo largo del año, la dirigencia manifestó públicamente su disconformidad con el equipo cuando los resultados no acompañaban, una postura que derivó en un cortocircuito con Domínguez y dejó heridas que recién empezaron a cerrarse con los títulos.

En paralelo, comenzó a circular con fuerza la versión de que Boca estaría siguiendo de cerca la situación del DT. La especulación indica que el club xeneize habría aguardado el final de la competencia de Estudiantes para avanzar, mientras persiste la falta de definiciones sobre la continuidad de Úbeda y el rumbo del proyecto deportivo.

En ese marco, Agustín Alayes salió a fijar la posición institucional. “Seguro, es uno de los objetivos”, aseguró el manager del Pincha al referirse a la continuidad del entrenador. Además, explicó la demora en las charlas: “Quisimos avanzar esta semana, pero estaba enfocado en este partido y nos pareció lógico”. Y dejó una señal de lo que viene: “Ahora nos enfocaremos en eso”.