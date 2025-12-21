El posteo de Chiqui Tapia para Estudiantes tras ausentarse de la entrega de medallas al campeón: "Un saludo especial para..."

Estudiantes de La Plata cerró la temporada 2025 del fútbol argentino con un nuevo festejo. En San Nicolás, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez venció 2-1 a Platense y se quedó con el Trofeo de Campeones , confirmando un año cargado de títulos y protagonismo.

La celebración tuvo su habitual ceremonia de premiación, con entrega de medallas y trofeo. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido: la ausencia de Claudio Chiqui Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), quien no estuvo para presenciar el encuentro.

La falta del máximo dirigente del fútbol nacional llamó la atención, especialmente porque sí había participado días antes de otros eventos oficiales. Horas más tarde, Tapia se manifestó públicamente.

A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, el presidente de la AFA felicitó a Estudiantes por la consagración. “Quiero felicitar a @edelpoficial por la consagración del Trofeo de Campeones ante Platense en la jornada de hoy. Un saludo especial para la Comisión Directiva, cuerpo técnico y toda la gente del Pincha”, escribió Tapia .

El mensaje llegó luego de la entrega de premios y funcionó como reconocimiento protocolar al club que preside Juan Sebastián Verón, con quien el dirigente mantiene una relación distante desde hace tiempo.

Mientras tanto, la premiación en el campo de juego estuvo encabezada por Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional, acompañado por autoridades de ambos clubes: por Estudiantes estuvo presente el vicepresidente Martín Gorostegui y por Platense Sebastián Ordoñez, actual vice del Calamar.

Estudiantes campeón Trofeo de Campeones 2025 Chiqui Tapia, ausente durante la consagración de Estudiantes (LP) en el Trofeo de Campeones. Fotobaires

Los motivos de la ausencia en San Nicolás

Según trascendió desde el entorno dirigencial, la ausencia de Tapia respondió a cuestiones logísticas y de agenda. Durante la semana previa, el presidente de la AFA había viajado al exterior en el marco de su rol como titular de la Comisión de Reglas del Juego de la FIFA.

En ese contexto, Tapia participó de reuniones en Qatar, donde compartió actividades con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, y asistió a la final de la Copa Árabe FIFA en el Estadio Lusail. Además, aprovechó la ocasión para grabar contenidos vinculados al aniversario del Mundial 2022 y su apoyo a la Selección argentina.

Tras regresar al país en las primeras horas del sábado, el dirigente optó por no trasladarse a San Nicolás y siguió la final del Trofeo de Campeones por televisión. Más tarde, eligió saludar al campeón con un mensaje público que cerró la jornada festiva para Estudiantes.