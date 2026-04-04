Despidieron a otro DT de Primera División y ¡ya son 10 los que se fueron en 12 fechas jugadas!

Tras una nueva jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un club anunció la salida "de común acuerdo" de su entrenador.

Con 30 equipos en la Liga Profesional de Fútbol, 16 cupos a playoffs, 12 plazas internacionales y apenas dos descensos, podría suponerse que la presión es menor y que los entrenadores cuentan con mayor margen para sostener sus proyectos. Sin embargo, la realidad indica todo lo contrario: el fútbol argentino sigue siendo una verdadera “picadora de carne” para los técnicos, donde no solo resulta difícil completar un año en el cargo, sino incluso sostenerse durante un semestre.

En ese contexto, y tras el comienzo de la fecha 13 del Torneo Apertura —con una jornada menos disputada por el lockout en la novena—, Deportivo Riestra confirmó la salida de Gustavo "Tata" Benítez, sumando un nuevo capítulo a la inestabilidad que domina el panorama de los bancos de suplentes en el país.

Deportivo Riestra despidió al Tata Benítez Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensariestra/status/2040454173775257729?s=20&partner=&hide_thread=false De común acuerdo, Tata Benítez dejó de ser el entrenador de Riestra.Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio. También le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.GRACIAS TATA pic.twitter.com/4IsuwDKV8p — Deportivo Riestra (@prensariestra) April 4, 2026 Luego de lo que fue la derrota del viernes contra Unión de Santa Fe, el Malevo, que todavía no ganó en lo que va del Torneo Apertura, informó en redes que "de común acuerdo", se decidió dar por finalizado el ciclo del DT que clasificó al club del Bajo Flores por primera vez en su historia a una copa internacional (disputará la Copa Sudamericana).

Benítez tomó las riendas del club en febrero de 2025, asumiendo en principio como un interinato para reemplazar a Cristian Fabbiani. Sin embargo, los buenos resultados terminaron por respaldarlo en el cargo y se convirtió en el gran artífice de la mejor campaña en la historia del club: llegó a liderar el Torneo Clausura, sostuvo un invicto de 27 partidos como local y logró una resonante victoria frente a River Plate en el Monumental. Esa combinación de factores le permitió a la institución clasificar por primera vez a una competencia internacional, más allá de que el cierre de la temporada estuvo marcado por algunos tropiezos.

Esa mala racha con la que el Deportivo Riestra cerró el 2025 se prolongó durante todo el 2026. Gustavo Benítez no logró revertir la situación y se despidió sin conocer la victoria en el Torneo Apertura, con un saldo de siete empates y cinco derrotas. Su único triunfo en el año fue en febrero, frente a Deportivo Maipú por la Copa Argentina.