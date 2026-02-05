Debut y despedida: Deportivo Maipú cayó 1-0 contra Deportivo Riestra por la Copa Argentina

Por los 32avos de final, Deportivo Maipú quedó eliminado en Caseros. Ángel Stringa marcó el gol del triunfo para Riestra al minuto 44.

Tras 4 meses de inactividad, Deportivo Maipú perdió en su debut en la Copa Argentina 2026 -y en la temporada en general-. Por los 32avos de final, Deportivo Riestra se impuso 1-0 en el Estadio Ciudad de Caseros con un gol de Ángel Stringa a los 44 minutos del primer tiempo.

De este modo, el Cruzado se despide del certamen en la primera llave y le queda por delante únicamente la Primera Nacional. El Malevo, en tanto, consiguió su primer triunfo del año y enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre San Lorenzo y Deportivo Rincón.

El gol de Stringa para el triunfo de Riestra El gol de Stringa para el 1-0 de Riestra En un parejo primer tiempo y dos estilos de juego muy marcados, elenco de Nueva Pompeya consiguió adelantarse en el encuentro con un gol de Ángel Stringa, quien recibió un pase filtrado por parte de Mateo Ramírez y definió entre las piernas del arquero Nahuel Galardi. El tanto en los últimos minutos de dicha etapa le dio la tranquilidad y la ventaja al descanso a los dirigidos por Gustavo Bénitez, quienes buscaron sostener la diferencia en el complemento en lugar de buscar ampliarla.

Maipú controló la pelota y buscó llegar al área rival con asociaciones, sobre todo en la mitad de la cancha, mientras que Riestra se replegó e intentó lastimar a los dirigidos por Alexis Matteo de contragolpe por la necesidad del conjunto mendocino de lograr la igualdad para evitar la eliminación en el certamen.

Poco a poco, el Botellero se fue desdibujando y comenzó a enviar pelotazos al área con el objetivo de poder llegar al gol, sin éxito, mientras que los de negro, con el partido a su favor, no se desesperaron y estuvieron cerca de poner el 2-0 con un disparo de Nicolás Benegas que se estrelló en el palo a los 36 minutos.